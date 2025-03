La Farinato se traslada esta edición a los Milagros para ganar participantes

Vuelve la Farinato. El sábado por la tarde arrancan las series para hacer los obstáculos. Más de diez años lleva la prueba en la ... ciudad. Rubén Morán, el director, explica que buscan esta edición más animación. Por eso lo de las tandas de tarde. Y también la participación. El año pasado se quedaron cerca de los quinientos y el sábado esperan alcanzar o superar el medio millar. Las inscripciones están abiertas hasta el mismo día. Destaca Rubén un dato. El 40% de los que se han apuntado hasta ahora vienen desde otras regiones. «Eso demuestra que Mérida es una ciudad potencialmente atractiva para el turismo deportivo». Y repunta, sobre todo, en mujeres. Hay casi tantas en la prueba femenina como en la masculina.

Entre las novedades destaca el cambio de ubicación. Se va este año la Farinato hasta el acueducto de los Milagros y la explanada sobre el Albarregas. «En todos estos años hemos visto que es la zona que mejor funciona y hemos conseguido alojarnos allí. Va a gustar mucho a los participantes». La salida y la meta se colocará entre el Albarregas y el acueducto. Irán por el paralelo derecho del río hacia la Isla y atravesarán el río en la pasarela del ferial. Luego continuarán hasta las ocas, en mitad de la Isla, y vuelven de nuevo hacia los Milagros. Llegarán de vuelta hasta San Lázaro. Allí ha decidido poner este año la organización unos obstáculos muy llamativos. No serán visibles hasta el mismo sábado. Buscan sorprender tanto a los que corren como a los espectadores. Es la zona de castigo. Con carga muy fuerte y muy larga. Tendrán que subir cuestas con peso y con bridas en los pies. «Va a ser una zona muy chula de ver». El agua es el otro obstáculo que busca Farinato, pero en Mérida todavía no han definido los pasos. Dependerá de cómo esté el Albarregas el sábado. «Nos gustaría hacer el río. Tenga agua o no, lo queremos usar porque es un obstáculo muy atractivo para los deportistas».

Entre los habituales de otras ediciones, instalarán de nuevo un koala, una estructura de quince metros de larga con una soga que se pasa moviéndose como un koala en el árbol. Habitualmente, los koalas se ponen en el barro. Pero en Mérida, a diferencia de otras sedes de Farinato, no tiene barro abundante en el circuito. «Por eso buscamos alternativas». Tampoco faltarán las alambradas eléctricas para reptar por el suelo. Promete el director zonas muy divertidas y explosivas, que tanto gustan a los fieles a la Farinato.

Las inscripciones están abiertas hasta el sábado y la previsión es superar los quinientos, la mitad viene de fuera de la región

Espera también Mérida una prueba elite de mucho nivel con corredores experimentados en carreras de fuerza. Los que hacen el circuito nacional de Farinato van acumulando puntos para llevarse los premios en metálico que se entregan al final de cada temporada. Y para los que aún no se ven haciendo la distancia de siete kilómetros, han diseñado una salida de tres kilómetros con los mismos obstáculos. Igual de duros, explican, pero con una normativa para saltarlos más liviana. La Farinato es un punto de encuentro también para los grupos que entrenan en los gimnasios de cross fit de la ciudad, que van ese día acompañados por la familia.