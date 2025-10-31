HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
Público en un casi lleno teatro María Luisa. HOY

El emeritense teatro María Luisa podrá acoger mejores representaciones

Su inclusión en la red Platea del Ministerio de Cultura favorecerá una mayor oferta cultural y estable durante todo el año

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:01

Comenta

El teatro María Luisa podrá contar con más representaciones de distintos puntos del país. Y con ello se incrementa las opciones de que acuda más ... público y tenga más vitalidad el espacio escénico emeritense. Eso será posible gracias a que el Ministerio de Cultura ha aceptado la incorporación del Ayuntamiento de Mérida y su teatro municipal a la red Platea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidos dos hermanos en Valverde de Leganés por agredir gravemente a un vecino
  2. 2 Investigado el exalcalde de Trujillo por dar positivo en una prueba de alcoholemia
  3. 3 Mercadona anuncia cambios en sus horarios para este 1 de noviembre
  4. 4

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  5. 5 Más de 150.000 euros para la familia de una mujer que falleció por mala praxis
  6. 6

    La entrevista para sustituir a David Sánchez fue clave para elegir a Miguel Calderón
  7. 7 Otro robo más en Huerta Rosales pone en alerta a los vecinos, que piden mayor vigilancia
  8. 8 El Ozempic ya es la primera opción de los españoles para perder peso
  9. 9 Registrado un pequeño temblor cerca de Badajoz
  10. 10

    Visto para sentencia el juicio de Belén Cortés: solo los dos varones siguen acusados del asesinato

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El emeritense teatro María Luisa podrá acoger mejores representaciones

El emeritense teatro María Luisa podrá acoger mejores representaciones