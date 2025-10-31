El emeritense teatro María Luisa podrá acoger mejores representaciones

El teatro María Luisa podrá contar con más representaciones de distintos puntos del país. Y con ello se incrementa las opciones de que acuda más ... público y tenga más vitalidad el espacio escénico emeritense. Eso será posible gracias a que el Ministerio de Cultura ha aceptado la incorporación del Ayuntamiento de Mérida y su teatro municipal a la red Platea.

Platea es el Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios de las Entidades Locales, organizado por el INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música) en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias. Es el programa para llenar los escenarios, resume gráficamente la asociación de municipios.

La misión del programa, se incide, es la de contribuir al mantenimiento y sostenibilidad de las temporadas estables de artes escénicas desarrolladas en espacios de las entidades locales, «fomentando el acceso de la ciudadanía a una oferta de calidad y la comunicación cultural entre las comunidades autónomas, y prestando especial atención al equilibrio territorial».

Informa el delegado de Cultura de Mérida, Antonio Vélez, que el hecho de que la ciudad se incorpore a la Red Platea «es un salto cualitativo en la programación cultural de Mérida, ya que permitirá a la ciudadanía disfrutar de producciones de teatro, danza y circo contemporáneo procedentes de toda España, con el respaldo técnico y artístico del propio Ministerio».

Permitirá además ofrecer una programación estable y de calidad durante todo el año, con la presencia de compañías de «primer nivel y propuestas escénicas para todos los públicos. El apoyo del Ministerio de Cultura nos permitirá optimizar los recursos municipales y reforzar el tejido cultural y creativo de la ciudad», afina Vélez.

El teatro María Luisa está completamente rehabilitado y dotado con las infraestructuras necesarias para albergar espectáculos de primer nivel. Recuerda el responsable de Cultura del Ayuntamiento que ya se ha convertido en el «gran escenario urbano de la programación cultural emergente», complementando durante todo el año la oferta escénica que el Festival Internacional de Teatro Clásico tiene durante el verano, y extendiendo la vitalidad cultural emeritense a lo largo de todo el año».

Para Vélez, con esta incorporación a la red Platea, el teatro María Luisa se consolida como referente de la programación escénica contemporánea en el suroeste peninsular, «consolidando la posición de Mérida como capital cultural de Extremadura y ciudad comprometida con la difusión y democratización de la cultura».