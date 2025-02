Blanca Li convierte la ópera 'Dido y Eneas' en un espectáculo de danza

Diez bailarines coreografiados por Blanca Li darán vida hoy martes, 6 de agosto, en el marco del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, ... a la pasión y a la intensidad de la historia de 'Dido y Eneas'.

La coreógrafa y bailarina Blanca Li pone movimiento a la ópera barroca del mismo nombre de Henry Purcell, sobre un libreto de Nahum Tate, que narra la trágica histórica de unos personajes que se mueven entre el amor y el deber.

El reparto de 'Dido y Eneas' está integrado por Martina Consoli, Alizée Duvernois, Coline Fayolle, Meggie Isabet, Maeva Lassere, Julien Marie-Anne, Quentin Picot, Gaël Rougegrez, Gaétan Vermeulen y Victor Virnot.

Blanca Li: «Fue tan fuerte la emoción que sentí trabajando con esta música que quise hacer un ballet»

Este espectáculo de danza, que solo se pondrá en escena hoy, fue presentado en rueda de prensa por el director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro; el secretario general de Cultura, Francisco Palomino; el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mérida, Julio César Fuster, y por Blanca Li, quien estuvo acompañada por algunos de los bailarines.

Blanca Li destacó que la ópera de 'Dido y Eneas' tiene una belleza musical «extraordinaria», algo que le enamoró, dijo, cuando estuvo trabajando en ella. «Fue tan fuerte la emoción que sentí trabajando con esta música que quise hacer un ballet», aseguró

Según Li, hay dos aspectos en la obra que son «maravillosos», por una parte la música, que se grabó en directo en un espectáculo en el Liceo de Barcelona, y por otra que, a pesar de su duración, algo más de una hora, pasa por todas las emociones «más fuertes» que están relacionadas con el amor.

«Es de una intensidad increíble, musicalmente es de una belleza increíble y yo he intentado con la danza transmitir todas esas emociones que en realidad para mí son emociones que son del mundo contemporáneo, que aunque esta obra esté en el pasado, todo lo que vemos, todo lo que sentimos en esta obra es completamente contemporáneo, es decir, que no ha cambiado nada y es a través de la danza que he intentado transmitir todas esas emociones tan increíbles y tan fuertes que son desde el enamoramiento hasta la muerte», dijo.

Para llegar a este punto, Blanca Li señaló que los bailarines han hecho un trabajo «muy duro», ya que les ha pedido «trabajar desde la emoción», ya que no le «interesa el movimiento» si éste «no transmite realmente lo que está pasando en esta historia».

«Esa ha sido la parte más difícil, que la danza no sea solo un accesorio donde saltamos, corremos y nos movemos, sino que yo quiero transmitir qué está pasando dentro de cada personaje a través del movimiento. Y esa es la belleza de esta obra, es que es muy, muy emocionante», explicó.

El director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro, explicó que, con 'Dido y Eneas', se hace un alto en las representaciones de la obra 'Medea', que, en su primera semana, ha cosechado un pleno de localidades completas.

Sobre este espectáculo de danza, Cimarro confesó que cuando lo estrenó Blanca Li tuvo claro que tenía que estar en el Teatro Romano, donde poder disfrutar de una visión contemporánea de la obra.

El secretario general de Cultura, Francisco Palomino, puso en valor que el certamen emeritense es «multidisciplinar», ya que empezó con ópera y ha tenido drama, comedia, pasacalles, actividades populares, las extensiones y ahora llega la danza. «Es decir, es un festival para todos los gustos, donde cualquiera puede ver algo que realmente le llame la atención. Es un festival que en agosto bulle, si cabe más aún, y no solamente por las temperaturas, sino porque está lleno de público y es el mes que quizás el festival más esplendor coge», valoró.

De la obra, Palomino puso de relieve la contraposición entre la pasión, el amor, la emoción y luego el deber y la obligación, temas de «plena actualidad».

Finalmente, el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mérida, Julio César Fuster, invitó a ver en 'Dido y Eneas' una propuesta escénica «diferente, novedosa, innovadora» y «muy poderosa».

«Siempre me gusta decir que el festival tiene un arraigo imbatible, que es un festival indesmontable», ha señalado Fuster, quien ha resaltado que Mérida invita a venir no sólo a disfrutar de las obras del festival sino para todo lo que envuelve al certamen en las actividades paralelas.