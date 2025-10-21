HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cripta de Santa Eulalia. J. M. Romero

La cripta de Santa Eulalia mejorará su espacio expositivo con paneles y nuevas luces

Se introducen vitrinas para piezas arqueológicas y se cambia el sistema eléctrico por completo en una actuación que asciende a casi 90.000 euros

Celestino J. Vinagre

Martes, 21 de octubre 2025, 07:23

Comenta

Reforma en la cripta de la basílica de Santa Eulalia. El Consorcio de la Ciudad Monumental actúa para mejorar su espacio con una actuación que ... acaba de iniciarse y tiene una fecha de conclusión de tres meses. La obra ha sido adjudicada a la empresa con sede en Melilla Theming Profile, con un coste de 88.895 euros.

