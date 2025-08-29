HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de la Policía Local de Mérida. HOY

El BOE publica la renovación del sistema Viogen para la Policía Local emeritense

El antiguo finalizó el año pasado y este actualiza modificaciones sobre la obligatoriedad de confidencialidad y secreto de la información

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:25

Se aprobó en mayo por el Gobierno local y ahora el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el acuerdo. El Ayuntamiento de Mérida ha renovado del convenio con la Secretaría de Estado de Seguridad para la incorporación de la Policía Local emeritense al llamado sistema Viogen, el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género. Este jueves salió publicado en el BOE.

Existe el compromiso por parte del Consistorio que preside Antonio Rodríguez Osuna de adecuar los mecanismos técnicos informáticos necesarios para que la Policía emeritense actúe en materia de violencia de género y se incorpore al sistema de seguimiento integral de estos casos del Ministerio del Interior.

De esta manera, se ha renovado y adaptado el nuevo convenio. El hasta ahora vigente entró en funcionamiento en julio de 2020 y finalizó el pasado año.

Ahora se han incorporado modificaciones sobre la obligatoriedad de confidencialidad y secreto de la información.

Dentro del Pacto Integral contra la Violencia de Género una de las medidas que se ha adoptado es dotar de competencias a los municipios en protección y protección de víctimas, siempre acompañados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  2. 2 Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional
  3. 3

    Achacan mala praxis al SES por diagnosticar tarde un melanoma a un hombre
  4. 4

    «Si no limpiamos delante de casa, las moscas nos sacan a hombros»
  5. 5 Cae una banda que marcaba las casas acusada de 32 robos en Badajoz, Sevilla, Utrera y Dos Hermanas
  6. 6 A prisión un detenido en Cáceres tras una operación contra la pornografía infantil con archivos de gran crudeza
  7. 7 Un menor resulta herido grave tras sufrir un accidente con un patinete eléctrico en Plasencia
  8. 8 Una fortaleza templaria, cinco torres y una momia: así es el pueblo más bonito de Badajoz
  9. 9

    Resilux tendrá en Higuera la Real la planta de producción de plástico más moderna de España
  10. 10

    Heridos en Valencia de Alcántara: «Deben tomarse medidas para que esos coches de choque no estén en más ferias»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El BOE publica la renovación del sistema Viogen para la Policía Local emeritense

El BOE publica la renovación del sistema Viogen para la Policía Local emeritense