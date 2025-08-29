El BOE publica la renovación del sistema Viogen para la Policía Local emeritense El antiguo finalizó el año pasado y este actualiza modificaciones sobre la obligatoriedad de confidencialidad y secreto de la información

Celestino J. Vinagre Viernes, 29 de agosto 2025, 07:25

Se aprobó en mayo por el Gobierno local y ahora el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el acuerdo. El Ayuntamiento de Mérida ha renovado del convenio con la Secretaría de Estado de Seguridad para la incorporación de la Policía Local emeritense al llamado sistema Viogen, el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género. Este jueves salió publicado en el BOE.

Existe el compromiso por parte del Consistorio que preside Antonio Rodríguez Osuna de adecuar los mecanismos técnicos informáticos necesarios para que la Policía emeritense actúe en materia de violencia de género y se incorpore al sistema de seguimiento integral de estos casos del Ministerio del Interior.

De esta manera, se ha renovado y adaptado el nuevo convenio. El hasta ahora vigente entró en funcionamiento en julio de 2020 y finalizó el pasado año.

Ahora se han incorporado modificaciones sobre la obligatoriedad de confidencialidad y secreto de la información.

Dentro del Pacto Integral contra la Violencia de Género una de las medidas que se ha adoptado es dotar de competencias a los municipios en protección y protección de víctimas, siempre acompañados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.