Putin, sin «ninguna voluntad» de frenar la invasión, según Macron

«Metemos una presión máxima y no dejaremos de hacerlo, no bajaremos la presión para que el presidente Putin cese la guerra», explican fuentes del Palacio del Elíseo.

beatriz juez Corresponsal. París Sábado, 12 de marzo 2022, 21:31 Comenta Compartir

En una nueva conversación por teléfono, dos días después de la última llamada, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, metieron este sábado «presión máxima» a su homólogo ruso, Vladímir Putin, para lograr un alto el fuego «inmediato» en Ucrania, sin que, por el momento, parezca que el hombre fuerte del Kremlin esté dispuesto a dar su brazo a torcer.

«Metemos una presión máxima y no dejaremos de hacerlo, no bajaremos la presión para que el presidente Putin cese la guerra», explicaron fuentes del Palacio del Elíseo, que calificaron la conversación de Macron y Scholz con Putin de «muy franca y difícil» en un momento «dramático» para Ucrania y para Europa. Putin, que no ha mostrado «ninguna voluntad» de parar la guerra, «está determinado a conseguir sus objetivos», agregaron las mismas fuentes.

Macron, cuyo país ostenta este semestre la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea, está «determinado a recurrir a todos los instrumentos de la diplomacia para que este conflicto termine lo antes posible», incluidas más sanciones.

Macron y Scholz advirtieron a Putin que Bruselas prepara «en las próximas horas» un nuevo paquete de sanciones. Desde el Elíseo recuerdan que las sanciones anunciadas hasta ahora contra Moscú tras su agresión de Ucrania son «masivas», «de tipo iraní». París considera que son similares a las que anteriormente se habían aprobado contra otros países, como Corea del Norte o la Siria de Bashar al-Asad.

La Unión Europea está dispuesta a «ir más lejos» con las sanciones, advirtieron Macron y Scholz a Putin. «Nada está prohibido, nada es tabú», aseguró el presidente galo el viernes al concluir el Consejo Europeo de Versalles. Está por ver si los países europeos se atreven finalmente a dar el paso y prohíben las importaciones de gas, petróleo y carbón de Rusia como parte de las sanciones por la invasión a Ucrania. Muchos países, entre ellos Alemania, se resisten porque son muy dependientes del gas y petróleo.

En Versalles, los Veintisiete jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea consideraron que toda la responsabilidad de esta guerra recae en Moscú, reconocieron a Ucrania como parte de «la familia europea», se comprometieron a acoger a los refugiados ucranianos y advirtieron a Moscú que preparan más sanciones contra Rusia si Putin sigue con su ofensiva militar.

Temas

Guerra en Ucrania