No llevar velo en Irán puede costar ahora hasta diez años de cárcel El Parlamento aprueba un proyecto de ley para endurecer las penas contra mujeres que vistan «inapropiadamente» en público

Mikel Ayestaran Estambul Miércoles, 20 de septiembre 2023, 18:01

Irán marca el primer aniversario de la muerte de Mahsa Amini con la aprobación de un proyecto de ley para endurecer los castigos a las ... mujeres que no respeten el código de vestimenta islámico. El sector más duro del régimen no está dispuesto a aceptar reformas en lo que consideran una línea roja del sistema islámico y propone elevar hasta los diez años la pena por no llevar velo. Sólo falta la aprobación final del Consejo de Guardianes, órgano formado por seis religiosos y seis juristas, para que el proyecto llamado «Castidad y hijab» se haga ley y entre en vigor en las calles de la república islámica.

El nuevo texto consta de setenta artículos y recoge que las personas que sean sorprendidas vestidas «inapropiadamente» en lugares públicos estarán sujetas a una pena de «cuarto grado». Según el código penal iraní, eso significa una condena de entre cinco y diez años y una multa de entre 180 y 360 millones de riales (entre 3.500 y 7.100 euros). Noticia relacionada El despliegue masivo de fuerzas iraníes silencia las protestas por Mahsa Amini Otros de los puntos clave son que cualquiera que «se burle» del hijab en las redes sociales será multado y puede enfrentarse a una prohibición de salir del país de hasta dos años o que los propietarios de negocios que atiendan a mujeres sin hijab también se enfrentarán a la restricción de viajar. Antes de la aprobación de este texto, las autoridades habían ido endureciendo medidas para reimponer el uso del velo y se había ordenado la expulsión de las universidades de las estudiantes sin velo y lanzó una campaña para confiscar coches de conductoras sin cubrirse, para ello se instalaron cientos de cámaras en las principales calles de ciudades como Teherán. Muertos y detenidos Si alguien tenía dudas sobre la postura de la república islámica tras vivir las protestas más graves de sus 44 años de historia, el Parlamento de Irán las disipó de manera rotunda. La chispa que prendió las calles hace un año fue la muerte de Amini cuando estaba bajo custodia de la Policía de la moral, que le detuvo por no llevar bien el velo. Cientos de muertos y miles de detenidos después, el espíritu de la joven kurda sigue vivo y por eso muchas mujeres desafían al régimen y no se cubren la cabeza. Los diputados respondieron a esta revuelta social con 154 votos a favor y 34 en contra de una ley que endurece los castigos a quienes desafíen la norma. Analistas como Nader Hashimi calificaron esta medida del Parlamento como «un paso más en la talibanización de Irán», según recogió en su cuenta de X. A comienzos de mes, en vísperas del primer aniversario de la muerte de Amini, ocho expertos independientes de la ONU alertaron de que esta ley «podría describirse como una forma de apartheid de género, ya que las autoridades parecen estar gobernando mediante una discriminación sistémica con la intención de reprimir a las mujeres y las niñas hasta someterlas totalmente». Por encima de la lectura religiosa, el velo se ha convertido en un poderoso símbolo político en la república islámica, tanto para la ideología del régimen, como para las mujeres que protestan contra que les imponen un código de vestimenta.

