Israel ordena a uno de cada cuatro libaneses que abandone su casa

Líbano va camino de convertirse en un escenario de desolación como ya es Gaza, donde este martes se han sumado al menos otros 55 muertos ... bajo las bombas de Israel. Tel Aviv ha emitido órdenes de evacuación que afectan a más de la cuarta parte del País del Cedro, según la agencia de refugiados de Naciones Unidas. La población, tal y como describe la directora de este organismo para Oriente Medio, Rema Jamous Imseis, está «huyendo de sus casas casi sin nada». El ejército hebreo aplica esta medida en su lucha contra Hezbolá. El número dos de esta milicia chií apoyada por Irán, el jeque Naim Qassem, defiende un «alto el fuego», pero amenaza con atacar a Israel «en todas partes» para extender el «dolor» si no cesa la ofensiva de las tropas judías. «Nuestro movimiento no será nunca derrotado», avisa.

Dos semanas después del inicio de la invasión israelí de Líbano, la ONU eleva a un millón el número de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares ante una escalada bélica con «efectos devastadores» sobre la población. «Empujados por las órdenes de evacuación, muchas familias se desplazan a zonas a abiertas. Están desesperados. Huyen de las bombas y buscan refugio», lamenta Jamous Imseis. Desde el sur buscan acomodo en el norte o incluso en Siria, hacia donde han cruzado 283.000 personas. La mayoría son ciudadanos del país vecino que antes escaparon para huir de la guerra y a los que las bombas no dejan de perseguir.

Varios organismos internacionales alertan de la situación actual en Siria, donde «el 90% de los habitantes necesitan ayuda humanitaria». Rebotan de un infierno a otro. Ningún lugar en seguro. Al menos cuatro miembros de una familia libanesa –padre, madre y dos hijos– fallecieron ayer durante un bombardeo israelí sobre la localidad de Jajouh, situada en el sur del país, según informó la agencia de noticias NNA. Las autoridades locales aseguran que ya son más de 2.300 las víctimas entre la población civil.

Nada apunta por ahora hacia una tregua. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró su intención de «seguir atacando sin piedad a Hezbolá». Estas declaraciones llegan justo después de la muerte el lunes de cuatro militares en un campamento militar en Haifa (Israel) tras el impacto de un dron de la milicia. Este martes, en una carretera al sur de Tel Aviv, un supuesto terrorista vinculado al Partido de Dios mató a un policía e hirió a cuatro personas. El agresor fue luego abatido por un civil que detuvo su coche en el lugar del atentado.

Mientras en Líbano se extiende la guerra, en Gaza continúa el goteo de víctimas. En las últimas horas, 55 palestinos han perdido la vida como consecuencia de nuevos ataques de las tropas de Israel. Once miembros de la misma familia murieron en Al-Faluya, en el norte de la Franja, cuando una bomba arrasó su casa. Aunque el foco se ha traslado a Líbano, el ejército hebreo continúa sus acciones en Gaza en busca de milicianos de Hamás.

Algunos enemigos de Israel incluso 'resucitan'. El jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, Esmail Qaani, reapareció ayer en un acto público después de que se hubiera difundido su muerte la semana pasada tras un bombardeo sobre Beirut. En ese ambiente bélico hay al menos una buena noticia:93.000 niños gazatíes fueron vacunados contra la polio en el primer día de la segunda ronda de inmunización.

Israel no atacará al petróleo iraní

El mundo sigue pendiente de las represalias de Israel tras recibir un ataque de Irán el 1 de octubre con misiles balísticos. Esa duda había hecho subir el precio del petróleo y había generado inquietud en los mercados y en Estados Unidos. Según 'The Washington Post', Benjamín Netanyahu ha prometido a Joe Bien, presidente de EE UU, que se centrará en objetivos militares. No tocará el programa nuclear ni el sector petrolero de Irán. Tras conocerse esa información, el precio del crudo bajó un 5% y se acerca a los niveles previos al ataque. El combustible que mueve el planeta parece intocable mientras no deja de crecer el número de víctimas que suma este conflicto.