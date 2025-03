La falta de un plan de posguerra en Gaza fractura al Gobierno de unidad en Israel

Llega el final del ultimátum que Benny Gantz dio a Benjamín Netanyahu y el exjefe del ejército israelí se dirigirá a la nación en cuanto ... concluya el shabat, justo antes del inicio de las manifestaciones semanales en Tel Aviv que piden el cese del conflicto en Gaza y la liberación de los cautivos. Si cumple su palabra, abandonará el gabinete de guerra porque el primer ministro no ha ofrecido un plan para la Franja que incluya definir quién podría gobernar el territorio después de la derrota de Hamás. Gantz fue el único miembro de la oposición que respondió a la llamada del líder hebreo tras el 7 de octubre para formar un Ejecutivo de unidad nacional y logró entrar también en el gabinete de guerra, más reducido y responsable de gestionar los frentes abiertos.

Se trata de un movimiento simbólico porque Netanyahu goza de una sólida mayoría en la Cámara gracias a ultranacionalistas y ultraortodoxos, pero suma más presión a un primer ministro que había encontrado en Gantz a una figura que le servía para ofrecer una cara menos radical y con mejor imagen hacia la comunidad internacional. El exjefe del ejército y antiguo titular de Defensa, metido a político al frente de Unidad Nacional, busca distanciarse del líder del Gobierno hebreo de cara a unas posibles elecciones. Según las últimas encuestas publicadas en Israel, Gantz obtendría una ligera mayoría frente al jefe del Likud, aunque luego todo dependerá del juego de coaliciones. La idea de un Ejecutivo de unidad dividido por la salida del representante de la oposición no gusta en Estados Unidos y por eso habrían pedido al exgeneral que reconsidere su decisión, informó el canal público israelí Kan.

Desde el 7 de octubre Netanyahu se ha negado a hacer públicos los planes de futuro de Israel para la Franja y mantiene que su doble reto es acabar con Hamás y liberar a los cautivos. Ocho meses y 36.700 muertos después no ha conseguido ninguno de sus objetivos y la presión internacional y doméstica crece para que cambie de estrategia y busque una salida. Las familias de los rehenes, que cuentan con el respaldo de Gantz, suplican un alto el fuego que permita que los suyos vuelvan a casa con vida, pero el primer ministro no atiende sus peticiones.

Preocupación en EE UU

La ausencia de un plan preocupa también en Washington, que sobre el papel apuesta por la solución de los dos Estados y el regreso de la Autoridad Nacional a Gaza, algo que Netanyahu no quiere ni escuchar. Según la cadena CNN, la CIA ha concluido que el primer ministro israelí considera que puede salirse con la suya sin definir un proyecto de posguerra, incluso cuando el Gobierno de Joe Biden insiste en que ponga fin al conflicto en la Franja. También la ONU elevó este viernes la presión sobre Israel al incluir a sus fuerzas armadas en su 'lista negra' de entidades acusadas de dañar a la población infantil en zona de conflicto. «Estoy profundamente conmocionado y disgustado por esta vergonzosa decisión», respondió Gilard Erdan, embajador hebreo ante Naciones Unidas, que se refirió a este ejército como «el más moral del mundo» y advirtió que la medida «ayuda al terrorismo».

36.731 palestinos han perdido la vida en la Franja de Gaza desde que estalló la guerra entre Israel y Hamás y otros 83.530 han resultado heridos, según las cifras aportadas este viernes por el Ministerio de Salud gazatí.

La crisis política no afecta a la marcha de una guerra en la que Israel anuncia que ya tiene el control completo del corredor de Filadelfia, toda la frontera que une el territorio palestino con Egipto. Los hebreos lo consideran fundamental para cortar las conexiones de Hamás con el país vecino y la posibilidad de armarse a través de los túneles.

Un día más permaneció cerrado el paso de Rafah y los contactos entre Egipto e Israel, con la mediación de Estados Unidos, no dan resultados. La última reunión para hablar de la reapertura del cruce se celebró el pasado domingo y terminó en fracaso porque la parte hebrea se niega a permitir cualquier participación de la Autoridad Nacional Palestina en las operaciones del paso fronterizo.

La guerra sigue y el alto el fuego no parece cercano. Una semana después de la presentación de la hoja de ruta israelí por parte de Joe Biden, al cierre de esta edición Hamás no había dado una respuesta formal. Los islamistas lamentan que el texto hecho público por el presidente estadounidense es diferente al que ellos aceptaron hace un mes y sólo garantiza una tregua de seis semanas. El diario 'The Wall Street Journal' aseguró que, según fuentes consultadas en la milicia, su líder en Gaza y cerebro del 7 de octubre, Yahya Sinwar, comunicó a los países árabes mediadores que nunca renunciarán a las armas y que sólo firmarán una propuesta que establezca una tregua permanente.