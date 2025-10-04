HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fouad Saidi. Luis Ángel Gómez

«El miedo del gobierno son los jóvenes»

El activista Fouad Saidi abandonó el país tras ser encarcelado por su participación en las manifestaciones del Rif en 2016

G. E.

Sábado, 4 de octubre 2025, 13:09

Comenta

Una protesta de la generación Z no resulta viable en Al Hoceïma, la ciudad natal de Fouad Saidi. «Porque la mayor parte de dicha generación ... está fuera del país y los que quedan tienen miedo», explica el joven. «Manifestarse allí supone el encarcelamiento y el riesgo de sufrir una condena con más años que en cualquier otro lugar», advierte. Este licenciado en Historia y Civilización, fotógrafo y montador de vídeo, también fue un joven airado en el año 2016, durante las manifestaciones que siguieron a la muerte de Mohcine Fikri, el vendedor de pescado aplastado por la trituradora de un camión de basura al que la Policía había arrojado su mercancía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Campomayor florece de nuevo: vuelve su Fiesta de las Flores
  2. 2 No es Santorini: este idílico rincón está en un pueblo de Extremadura de poco más de mil habitantes
  3. 3 Muere un trabajador en Torrefresneda tras sufrir un accidente y quedar atrapado en una máquina agrícola
  4. 4 Un hombre sufre la fractura de un brazo en el choque de un autobús urbano con un coche en Badajoz
  5. 5 ¿En qué año se construyó tu edificio?: Así ha crecido Badajoz
  6. 6

    Los exámenes de las oposiciones de la Junta se celebrarán en el primer semestre de 2026
  7. 7

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  8. 8 Muere un joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  9. 9

    Los médicos extremeños, en huelga: «Las jornadas laborales son sangrantes»
  10. 10 Cáceres enloquece con el brunch

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy «El miedo del gobierno son los jóvenes»

«El miedo del gobierno son los jóvenes»