Yasmine, la última superviviente del Mediterráneo

Se llama Yasmine, nació hace 11 años en Sierra Leona y es la última superviviente de la ruta migratoria del Mediterráneo Central, la más mortífera ... del mundo y donde han perdido la vida más de 1.500 personas en lo que llevamos de año, según los datos de la ONU. Los últimos en sumarse a esa macabra cifra son los alrededor de 45 compañeros de viaje de Yasmine, con los que zarpó el pasado domingo desde el puerto de Sfax, en Túnez, en un viejo barco que naufragó debido al mal tiempo. Todos los pasajeros habrían fallecido excepto la niña, que llevaba un chaleco salvavidas y consiguió agarrarse a la cámara de aire de un neumático. Fue salvada en la madrugada del martes a unas 10 millas náuticas de la isla italiana de Lampedusa, situada en el Canal de Sicilia, por la tripulación del velero 'Trotamar III', fletado por la ONG alemana Compass Collective.

Los rescatistas consiguieron escuchar poco después de las 3 de la madrugada los gritos y llantos de la niña, que estaba en estado de hipotermia, a unos 35 grados centígrados, y agotada después de horas luchando contra el mar, por lo que fue asistida con unas mantas y bolsas de agua caliente mientras era llevada a toda prisa por el barco de la organización humanitaria al centro médico de Lampedusa. En el trayecto cayó en un profundo sueño. Yasmine se encuentra ahora en buen estado de salud y ha podido hablar por teléfono con su padre, que se encuentra en Túnez, y al que le ha contado que su hermano mayor, que le acompañaba en el viaje, no tuvo tanta suerte como ella porque acabaron tragándoselo las olas.

«Fue casi un milagro que pudiéramos escuchar sus lamentos. Intentamos buscar otros náufragos, pero no había ninguno. Después de un día de tormentas, con 23 nudos de viento y olas de cinco metros de altura, era casi imposible», dijo el capitán del velero, Matthias Wiedenlübber. Cuando se toparon con Yasmine, los miembros de la tripulación del 'Trotamar III' estaban buscando los restos de otro naufragio que se habría producido en la zona sin que se hayan encontrado supervivientes ni restos materiales. Según los datos del servicio de alerta para migrantes Alarm Phone, al menos tres embarcaciones cargadas con desplazados que trataban de llegar a Europa se habrían hundido en esta ruta durante los últimos días. La Fiscalía de la localidad italiana de Agrigento anunció la apertura de una investigación para aclarar las causas de estos incidentes.

Ampliar La menor, de 11 años, fue evacuada en ambulancia a un centro médico de Lampedusa. EFE

Yasmine contó a los rescatistas que se había pasado dos días a la deriva en el mar agarrada a la cámara de aire de la rueda que le permitió salvar la vida, aunque según Mauro Marino, el médico que la examinó, en realidad habría pasado unas doce horas en el agua. Esta confusión sobre el tiempo pasado resulta habitual en muchos náufragos. La niña también explicó que cuando la embarcación donde viajaba se dio la vuelta sobre sí misma debido al fuerte oleaje y acabó hundiéndose, todos los migrantes cayeron al agua. A su lado quedaron dos personas, que desaparecieron poco después.

«Si me lo hubieran contado, no me lo habría creído», confesó sobre lo insólito de este rescate Ina Friene, segunda oficial del 'Trotamar III'. «Estamos contentos por haber salvado una vida, pero al mismo tiempo tristes y enfadados por todas las que se pierden porque no hay nadie para socorrerlas», lamentó en una entrevista con el diario 'La Repubblica'. Friene reconoció la «rabia» por esta situación y aseguró que su ONG continuará con estos rescates pese a las multas y trabas burocráticas cada vez mayores que impone el Gobierno italiano a las organizaciones humanitarias que realizan labores de búsqueda y rescate de inmigrantes en el Mediterráneo Central.