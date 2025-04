Rutte cambia de opinión y enfoca su futuro hacia un cargo internacional

Desde ser profesor a tiempo completo hasta cubrir un cargo internacional en Bruselas. El primer ministro en funciones de Países Bajos, Mark Rutte, de 56 ... años, cuenta con varias opciones una vez que abandone el puesto que desempeñó durante trece años y se ponga fin a la era liberal. Desde el anuncio de su dimisión, en julio, siempre se ha negado a desvelar cuál será su futuro.

«Realmente me gusta esto (ser primer ministro)… Así que quiero seguir durante otros treinta años», aseguraba Rutte a finales del año pasado. Pero sus planes dieron un vuelco en menos de seis meses, cuando su Ejecutivo colapsó y se vio obligado a renunciar a la posibilidad de un quinto mandato consecutivo. El premier más longevo del país -y segundo europeo, detrás del mandatario húngaro, Viktor Orbán-, docente de Secundaria a tiempo parcial, soltero y aficionado al piano, chocó con los desacuerdos entre los cuatro partidos que sustentaban su Gobierno sobre cómo gestionar la afluencia de refugiados.

Tras la victoria sorpresiva de la ultraderecha en las elecciones anticipadas del pasado 22 de noviembre, el actual jefe de Estado interino también se ha mostrado cauto frente al futuro del país. Aunque su formación, el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD), ha dejado claro que no formará parte de una coalición, su líder ha optado por el silencio.

Su rostro ya no aparece en los medios locales que debaten sobre lo que viene después. El premier neerlandés saliente había negado en varias ocasiones que aspirara a un cargo internacional. «Mi trabajo se reduciría», indicó en 2022 en referencia a que no «tendría permiso para meterse en todo». Sin embargo al final del verano ya no se mostraba reacio a ocupar un puesto de alto nivel. En septiembre confirmó que estaba «dispuesto» ante «la oportunidad de desempeñar un papel en el escenario comunitario en un momento de cambios globales dramáticos».

«Es un político capaz con mucha experiencia, pero no me corresponde decidir quién será el siguiente», ha señalado Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN. El ex primer ministro noruego dejará su cargo en 2024 tras una década al frente de la Alianza Atlántica. Uno de los nombres que figura en los primeros lugares de la lista de posibles sucesores es el de Rutte. También quedarán abiertas las vacantes de la presidencia de la Comisión Europea y el liderazgo del Consejo Europeo.

«Dar clases»

Rutte ha desempeñado un gran papel como miembro del club comunitario. Ha estado al frente de los llamados 'países frugales' (junto con Suecia, Dinamarca y Austria). Pero como claro defensor de la ortodoxia económica y la austeridad, tiene la desventaja de no haber invertido -hasta ahora- al menos el 2% del PIB de Países Bajos en Defensa comprometido con la organización transatlántica.

«Dar clases». Es otra de las alternativas. Así lo ha confirmado el «hijo de mamá» -como él mismo se ha calificado- que estudió Historia en la Universidad de Leiden, la más antigua del país. De ahí su encanto por enseñar Ciencias Sociales. Desde que se puso al frente del Gobierno en 2010 ha combinado sus tareas con las de profesor invitado en un instituto en La Haya.

«A Rutte le gusta enseñar. Quería mantenerse en contacto con el mundo real. Por eso me preguntó si podía ponerse frente a una clase y me pareció bien», ha explicado el exdiputado Kars Veling -exdirector del colegio Johan de Witt- a la cadena RTL Nieuws. El líder de Países Bajos señaló que «en la vida tienes que hacer cosas en las que no te preguntas por la noche: '¿Sirvió para algo?' Porque en política hay momentos en los que a veces piensas por la noche: '¿Fue útil todo esto?' Pero un docente nunca tiene esa duda».

Rutte, que se describe como admirador de los ex primeros ministros británicos Margaret Thatcher y Winston Churchill y de los presidentes estadounidenses Ronald Reagan y Bill Clinton, dirigía en su época de universitario un grupo liberal de centroderecha, que más tarde sería la rama juvenil del VVD. Fue presidente del movimiento entre 1988 y 1991.

Este hijo de comerciantes comenzó a trabajar en una multinacional cuando culminó sus estudios. Rápidamente ascendió a gerente de Recursos Humanos. Nunca se distanció de la política. Continuaba como miembro de la Junta Directiva del VVD. De la mano de su partido, se convirtió en 2002 en subsecretario de Asuntos Sociales -hasta 2004- y luego de Educación, hasta las elecciones. Dos años más tarde cuando encabezaba su formación pasó a liderar la oposición neerlandesa.

Cuatro años después llegó al poder sin imaginarse que sería reelegido por el Parlamento cuatro veces consecutivas. A lo largo de los años le han dado numerosos apodos: 'Mr. Tefal' (Señor Teflón'), 'El Houdini de La Haya' o 'El hombre elástico', que describen su carrera a la cabeza del país con diversas coaliciones.