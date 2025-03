Portugal advierte que «no perdonará» a los culpables de la ola de incendios que devora el país

La lucha contra el fuego continúa este miércoles en Portugal con más de cuarenta incendios que se mantienen activos. El Gobierno luso se ha visto ... obligado a decretar el estado de calamidad en los municipios afectados por los fuegos, que se ceban con el norte y centro del país. Desde el pasado fin de semana siete personas han perdido la vida y hay al menos 123 heridos, mientras que las hectáreas calcinadas pasan de las 60.000.

Los medios portugueses relatan que la situación está «descontrolada» en zonas como Águeda, al sur de Aveiro y cerca de Oporto, y que preocupa el avance de las llamas en Arouca. Tampoco ayuda la climatología, que mezcla calor y viento.

Estas condiciones han hecho que en consejo de ministros extraordinario se decretara el estado de alerta máxima para poder dar «apoyo inmediato y urgente» a los afectados por los fuegos y mantener toda la operación, que incluye miles de bomberos sobre el terreno, según ha explicado el primer ministro, Luís Montenegro. La situación de calamidad es una figura legal que se aplica en catástrofes de gran dimensión para poder adoptar medidas de carácter excepcional.

Sin perdón

Montenegro ha explicado que se proporcionarán alojamiento y bienes de primera necesidad a los evacuados, así como apoyo financiero. Para ello, se está realizando un análisis de los daños causados y no se ha descartado recurrir al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. El primer ministro ha prometido mano dura contra los ciudadanos que provoquen incendios: «No vamos a escatimar esfuerzos en la acción represiva. No podemos perdonar a quien no tiene perdón». Al menos cuatro personas han sido detenidas por estar detrás de esta ola de fuegos.

El dispositivo que combate las llamas está formado por 5.000 personas, 1.700 vehículos y 29 aviones. Asimismo, Portugal cuenta con el apoyo de países como Italia, Francia y España, que este miércoles ha enviado un equipo de 230 bomberos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para sumarse a las labores de extinción de los incendios.