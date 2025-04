La OTAN advierte del «riesgo real» de que la agresión de Moscú no se frene en Ucrania

«No hay señales de que Putin quiera la paz. Por el contrario, el Kremlin se prepara para una guerra larga y agotadora», posiblemente fuera ... de las fronteras de Ucrania, advirtió este jueves el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Mientras Moscú afirmaba este jueves que su ejército ha mejorado sus posiciones en la línea de frente del país invadido, el líder de la organización transatlántica pedía que la ayuda a Kiev no pare de cara a la seguridad internacional. «Poner fin a la asistencia militar a la exrepublica soviética sólo prolongaría (las hostilidades) y no pondría fin a la agresión», aseguró en Bratislava tras reunirse con el primer ministro eslovaco, Robert Fico.

Según la Alianza, existe un «riesgo real» de que el presidente ruso no se detenga en la nación vecina si gana la contienda y podría tratar de ocupar territorios, que considera históricamente propios, pertenecientes a la OTAN o la Unión Europea. «Nuestro apoyo (a Ucrania) no es caridad, es una inversión en nuestra defensa», reconoció el ex primer ministro noruego. «La única manera de lograr una paz justa y duradera es convencer al dirigente ruso de que no ganará en el campo de batalla (...)» y esto sólo se logrará si continúa la ayuda «de diversos tipos» que las tropas del mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, necesitan para reforzar su contraofensiva, explicó.

Desde que se desató hace más de dos años la invasión rusa, la OTAN ha intentado contener los asaltos del Kremlin dentro de los límites ucranianos, donde el respaldo de Occidente ha sido un factor clave, según Stoltenberg. «El conflicto durará el tiempo que Ucrania esté decidida a luchar», dijo.

Zelenski ha advertido en las últimas semanas que sus fuerzas armadas se estaban quedando sin municiones para repeler los ataques rusos y que podrían colapsar tras el freno al envío de ayuda. El dirigente ha emprendido entonces una nueva gira para solicitar asistencia. Este jueves llegó por sorpresa a la ciudad alemana de Fráncfort, donde se ubica una de las principales bases estadounidenses en el país.