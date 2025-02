«Nunca más», claman cientos de miles de alemanes en el Día del Holocausto

Hace una semana, alrededor de un millón de alemanes salieron a la calle para protestar contra la ultraderechista AfD. Las movilizaciones se repitieron ayer en ... gran parte del país, sobre todo en el este, donde fueron convocadas trescientas marchas. pero en esta ocasión con un doble mensaje. Al rechazo a la extrema derecha se unió el recuerdo a las víctimas del nazismo. «Nunca más», exclamó el canciller, Olaf Scholz, parafraseando a los cientos de miles de ciudadanos que volvieron a manifestarse durante el Día Mundial de las Víctimas del Holocausto.

Desde los 100.000 germanos concentrados en Düsseldorf hasta los 25.000 de Osnabrück, los llamamientos contra el avance en la política nacional de Alternativa por Alemania –y unos planes extremistas que propugnan, entre otros, la expulsión de inmigrantes– fueron constantes. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, arremetió directamente contra las pretensiones de la AfD de «querer volver a los tiempos oscuros de locura racial, discriminación, desigualdad e injusticia», y avisó que «la historia no debe repetirse». En las marchas abundaron las pancartas como 'Contra la AfD, no nos quedaremos en silencio' o 'No me gustan los nazis'.

Maya Lasker-Wallfisch, hija de la superviviente de Auschwitz y fundadora de la Orquesta de Cámara Inglesa Anita Lasker-Wallfisch, reflexionaba ayer sobre la necesidad de «recordar a los millones de muertos» durante el III Reich, aunque matizaba que «recordar no es suficiente. Debemos invertir nuestra atención y energía en abordar el odio racial y la discriminación en todas sus manifestaciones», señalaba en un artículo en el 'Berliner-Zeitung'.

Sus abuelos y otros familiares murieron en los campos de extermino tras ser detenidos por la Gestapo debido a su condición de judíos. Su madre, Anita, salvó la vida porque sabía tocar el violonchelo. La hicieron salir del barracón para interpretar una pieza de Boccherini y la Marcha Militar de Schubert. Era la única persona capaz de tocar el chello. Acabó en la Orquesta de Mujeres de Auschwitz. Cada amanecer y cada atardecer formaba y era forzadas a tocar música mientras los presos iban o volvían de trabajar en la cantera. Once millones de personas –de las cuales, seis millones eran de origen judío– fueron asesinadas en el Holocausto. Los campos, convertidos en monumentos de la memoria, fueron escenario ayer de decenas de ceremonias en las que participaron algunos de sus últimos prisioneros supervivientes.

Olaf Scholz reivindicó en este día, coincidente con el 79 aniversario de la liberación de Auschwitz, la urgencia de combatir el antisemitismo. «la exclusión y la privación de derechos. Nunca más a la ideología racial y a la deshumanización. Nunca más a la dictadura. Este es el objetivo de nuestro Estado», manifestó el canciller quien advirtió que Alemania «está de nuevo en pie» contra «todas las formas de antisemitismo y propaganda terrorista», los «neonazis» y los populistas que «difunden el miedo y el odio». En una línea muy parecida, el Comité de Auschwitz reclamó una estrategia de mayor dureza contra la extrema derecha y sus «redes de agitadores» en Europa.

Las «fuerzas del odio»

Al recuerdo de las víctimas del nazismo se sumaron decenas de gobiernos, así como la ONU. Su secretario general, António Guterres, invitó a todos los países a «levantarse contra las fuerzas del odio y de la división» y constató que «hoy en día somos testigos de cómo el odio se extiende a una velocidad alarmante».

En Rusia no sólo se celebró el fin del Holocausto sino también la ruptura del cerco a Leningrado el 27 de enero de 1944. Su presidente, Vladímir Putin, recordó cómo «nunca prescriben los crímenes de los fanáticos de Hitler y sus cómplices». En plena agresión bélica a Ucrania, Putin lamentó particularmente que los crímenes nazis «no fueron cometidos en los campos de batalla», sino que el exterminio de «ancianos, mujeres, niños y personas discapacitadas desarmados e indefensos fue una acción punitiva sistemática y bien pensada».