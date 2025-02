Merkel vaticinó la amenaza de una intervención militar rusa en Ucrania al principio de su mandato

La excanciller alemana Angela Merkel trató durante su mandato de frenar un rápido ingreso de Ucrania en la Alianza Atlántica porque ya entonces temía una ... respuesta militar de Rusia, según cuenta en sus memorias, que saldrán a la venta el 26 de noviembre bajo el título 'Libertad'. En un adelanto del libro que publica este jueves el semanario 'Die Zeit' en exclusiva, la antigua mandataria relata, entre otras cosas, sus encuentros, en algunos casos curiosos, con el presidente ruso, Vladímir Putin, el excanciller federal socialdemócrata Gerhard Schröder y Donald Trump su primera etapa al frente del Gobierno de Estados Unidos.

Las memorias de Merkel también abordan acontecimientos recientes como las elecciones presidenciales en EE UU del pasado 5 de noviembre. La excanciller expresa su deseo «de corazón» de una victoria de la candidata demócrata, Kamala Harris, que finalmente no se produjo.

La mujer que gobernó Alemania durante 16 años, y a la que Kiev reprocha aún hoy su política de concesiones a Rusia, explica su posición en la decisiva cumbre de la Alianza en Bucarest de 2008 en la que se abordó un plan para conceder el estatus de candidatos a entrar en la organización a Ucrania y Georgia y que contó por primera vez con la presencia del propio Putin como invitado. «Comprendí el deseo de los Estados del centro y este de Europa por ingresar lo antes posible en la OTAN», pero «la aceptación de un nuevo miembro no solo debía traer consigo mayor seguridad para el mismo, sino también a la OTAN», argumenta la política cristianodemócrata (CDU).

Riesgos en Crimea

Entonces Merkel ya observó riesgos en la presencia de la flota de Rusia del mar Negro en la península de Crimea en Ucrania, garantizada por contrato. «Semejante enredo con las estructuras militares rusas nunca se había visto antes en ninguno de los candidatos a la adhesión a la OTAN. Además, sólo una minoría de la población ucraniana apoyaba entonces la adhesión del país a la OTAN», recuerda.

«Me pareció ilusorio suponer que el estatus de país candidato habría protegido a Ucrania y Georgia de la agresión de Putin, que este estatus habría tenido tal efecto disuasorio que Putin habría aceptado los acontecimientos sin hacer nada», recuerda la veterana líder conservadora. Y se pregunta: «¿Habría sido concebible en aquel momento, en caso de emergencia, que los Estados miembros de la OTAN hubieran respondido militarmente -tanto con material como con tropas- y hubieran intervenido? ¿Habría sido concebible que yo, como canciller federal, hubiera solicitado al Bundestag alemán un mandato semejante para nuestro ejército y hubiera recibido una mayoría a favor?».

Al final se llegó a un compromiso, pero tuvo un precio, como escribe Merkel: «El hecho de que Georgia y Ucrania no recibieran un compromiso de estatus de país candidato fue un 'no' a sus esperanzas» y añade que «para Putin, el hecho de que la OTAN les prometiera también un compromiso general para su integración fue un sí a la integración en la OTAN para ambos países, una declaración de guerra».

Merkel recuerda también su primer encuentro con Donald Trump poco después de su elección en 2017, cuando éste le preguntó por su relación con Putin en el Despacho Oval de la Casa Blanca. «Obviamente estaba muy fascinado por el presidente ruso. En los años siguientes, tuve la impresión de que los políticos con rasgos autocráticos y dictatoriales le cautivaban», escribe la antigua jefe del Gobierno germano. Y reconoce que la rueda de prensa posterior fue difícil y complicada. El líder republicano hizo reproches a Alemania y ella respondió con hechos y cifras. «Hablamos en dos niveles diferentes. Trump a nivel emocional, yo a nivel de hechos... No parecía que él quisiera resolver los problemas de los que hablábamos», comenta.

«Me pareció que intentaba que su interlocutor se sintiera culpable. Cuando se dio cuenta de que me oponía enérgicamente a él, terminó bruscamente su perorata y cambió de tema. Al mismo tiempo, me dio la impresión de que también quería complacer a su interlocutor», recuerda la excanciller federal sobre su primera cita bilateral con Trump. Explica que el polémico presidente estadounidense lo veía todo desde la perspectiva de un promotor inmobiliario que quiere conseguir un terreno. «Para él, todos los países competían entre sí, en los que el éxito de uno era el fracaso del otro. No creía que la cooperación pudiera aumentar la prosperidad de todos», escribe Merkel, definiendo una de las características del magnate.

Una buena metáfora

En ese sentido revela que durante una audiencia privada con el Papa Francisco unos meses después, abordó su preocupación por que Estados Unidos se retirara del Acuerdo Climático de París bajo el mandato de Trump. «Sin dar nombres, le pregunté cómo lidiaría con opiniones fundamentalmente diferentes en un grupo de personalidades importantes. Me entendió de inmediato y me respondió sin rodeos: 'Dobla, dobla, dobla, pero asegúrate de que no se rompa'» y señala que «me gustó» esa metáfora.

El adelanto de las memorias de Merkel en 'Die Zeit' contiene también las impresiones de la excanciller la noche electoral de 2005 que abrió las puertas a su primer mandato. Entonces y durante el debate de candidatos televisivo tras conocerse los primeros resultados, Gerhard Schröder se negó a reconocer su derrota y profetizó de malas maneras que los socialdemócratas jamás serían sus socios de coalición. Se equivocó. «Estaba sentada allí como si ni siquiera formara parte de todo aquello, sino como si estuviera viendo la escena en casa frente al televisor. Me repetía a mí misma: no te enzarces en discusiones con los demás, porque entonces empezarás a ofenderte», comenta a la hora de explicar sus pensamientos esa velada.

«Era plenamente consciente de que estaba viviendo algo especial, pero todo sucedía inconscientemente. Dudaba mucho de que Gerhard Schröder se hubiera comportado de la misma manera con un hombre», señala Merkel, que después dirigió los destinos de Alemania durante cuatro mandatos ininterrumpidos y más de tres lustros.