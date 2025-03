Hallan ahogados en un lago a cuatro adolescentes desaparecidos en Gales

Después de que la Policía de Gales buscara por tierra, mar y aire a cuatro adolescentes desaparecidos durante tres días en las montañas en el ... norte del país, sus cuerpos sin vida fueron encontrados este martes en el interior de un vehículo sumergido casi por completo en un lago. Jevon Hirst, Harvey Owen, Wilf Henderson y Hugo Morris, todos de 17 años, que viajaron a la zona para realizar una acampada, habían sido vistos por última vez el domingo a bordo de un coche.

Las autoridades informaron a primera hora de este martes que habían localizado el automóvil y por la tarde añadieron que en su interior se encontraban los cadáveres de los jóvenes. «Esto parece haber sido un trágico accidente», indicó el superintendente de la Policía, Owain Llewelyn, tras asegurar que, al parecer, el turismo se había salido de la carretera por causas aún por determinar.

Sus familias desconocían que los menores pretendían viajar a la montaña de Gales -a casi cien kilómetros de sus hogares-. Habían dicho que pasarían la noche en la casa del abuelo de un amigo y que volverían al día siguiente. Sus móviles apagados, sin señal o sin batería, desataron la alerta de sus allegados y las autoridades, que desplegaron un intenso operativo de búsqueda durante tres días.

«Nunca habían estado ahí. No conocían la zona», explicaba la madre de Owen cuando se les declaró desaparecidos y aún no tenían noticias de ellos. Temían que hubieran sido secuestrados o estuvieran a merced de las inclemencias meteorológicas. Ninguna de las hipótesis fue cierta. Este martes, varias ambulancias y helicópteros llegaban a la extensa zona donde los servicios de emergencia buscaron a los adolescentes, en un radio de casi veinte kilómetros. Poco después confirmaron la noticia de su muerte. Llewelyn señaló que «la operación concluyó, pero no así las indagaciones para establecer las circunstancias que llevaron al coche a caer al lago».