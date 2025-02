EE UU recomienda a sus compatriotas que abandonen «de inmediato» Rusia

El Kremlin no emitirá pasaportes a los reclutas

El Gobierno de Rusia confirmó este miércoles que el llamamiento a filas fruto de la movilización implicará que no se emita ningún pasaporte para los reservistas convocados, de forma que no podrán abandonar el país una vez hayan sido citados por las autoridades militares. Moscú explicó que no hay ninguna prohibición de salida para los hombres en edad de combate y que podrían por tanto ser citados para unirse a las Fuerzas Armadas, pero sí se aplicarán límites a la emisión de pasaportes en el caso de que haya ya una citación en vigor. No obstante, el Kremlin aseguró que no contempla «en ningún caso» la retirada de la nacionalidad. También estableció la garantía de que puedan volver a su puesto de trabajo cuando terminen su labor en Ucrania.