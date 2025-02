Siete aspirantes republicanos participarán en el primer debate

Al menos once republicanos aspiran a representar al partido conservador en las elecciones presidenciales del año que viene, pero el pelotón de salida empezará a ... clarearse pronto. Dos encuestas encargadas por la cadena Fox, que auspiciará el primer debate en Milwaukee (Wisconsin) el próximo 23 de agosto, limita a siete el número de candidatos que cualifica para presentarse en ese escenario.

El primer criterio era básico, tener al menos el 11% de la intención de voto en al menos tres encuestas nacionales aprobadas por el partido, o la combinación de dos encuestas nacionales y una estatal en alguno de los primeros Estados en votar -Iowa, New Hampshire, Nevada y Carolina del Sur-. Sin embargo, los requisitos se complican al exigir también que cada candidato tenga un mínimo de 40.000 donantes, con al menos 200 en cada Estado de la unión.

A la luz de la encuesta de Fox entre los probables votantes de Iowa y los datos de campaña presentados por los candidatos, los que cualifican son el ex presidente Donald Trump (46%), seguido del gobernador de Florida Ron DeSantis (16%), el senador de Carolina del Sur Tim Scott (11%), el empresario de origen indio Vivek Ramaswamy (6%), la exgobernadora de Carolina del Sur y exembajadora de Trump en la ONU, Nikki Haley (5%), el exgobernador de New Jersey Chris Christie (3%) y el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum (3%).

Destaca por su ausencia en ese corte el ex vicepresidente Mike Pence, que obtiene un 4% en la encuesta de Fox pero no ha logrado alcanzar el número de donantes. Un portavoz de la campaña de Pence aseguró que acabará haciéndolo, ya que las reglas del partido permiten presentar datos acreditativos hasta 48 horas antes de que se celebre el debate. Su tirón entre la derecha cristiana podría facilitarle la tarea, aunque muchos analistas ven en sus dificultades para llegar a la marca una prueba de que su candidatura no llegará muy lejos.

Los asesores de DeSantis insisten en que es el único candidato con posibilidades de plantarle cara a Donald Trump, pero es muy posible que no tenga esa oportunidad. Hasta ahora el expresidente ha declinado la posibilidad de participar en el debate que, como bien dice, no le ayudaría en nada porque ya lleva 30 puntos por encima de su rival más inmediato. «Cuando uno lleva una gran ventaja no necesita hacerlo. Ronald Reagan no lo hizo, mucha gente no lo hizo», aseguró a la cadena de Rupert Murdoch. Es esta precisamente la que tiene más interés en que el exmandatario participe para animar un debate que suele acarrear audiencias de entre dos y cuatro millones de espectadores. Trump no necesita darse a conocer, ni a él ni a sus políticas, pero el resto de los candidatos sí necesitan medirse con él y esperan la oportunidad de despuntar confrontándole.

Los menos apoyados

Quedan en la retaguardia otros candidatos menos conocidos que están teniendo dificultades para hacerse un hueco entre los aspirantes, como el exgobernador de Arkansas Bill Asa Hutchinson, el alcalde de Miami, Francis Suárez, el presentador radiofónico Larry Elder, y el excongresista William Hurd, que no han llegado ni al 1% de la intención de voto. Como nada es imposible hasta que se cierre el plazo, de experimentar una increíble remontada la cadena presentaría una segunda parte del debate al día siguiente con los candidatos menores.

Por ahora Fox está concentrada en convencer al magnate inmobiliario para que no desprecie su escenario. «¡Si nos estás viendo, Donald, y de verdad quieres ser presidente de nuevo, súbete a ese escenario y demuéstranos de qué madera estás hecho!», le retó en cámara el presentador Piers Morgan.