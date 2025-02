Trump vuelve a su talante agresivo y dice que los demócratas han elegido a una «lunática de izquierda radical»

Donald Trump ha olvidado pronto la moderación que exhibió durante la convención republicana. El expresidente ha recuperado su carácter agresivo y aprovechó su primer mitin desde la renuncia de Joe Biden para atacar sin piedad a la nueva candidata demócrata. Lo advirtió justo antes de ... iniciar su intervención en Charlotte (Carolina del Norte), un Estado en disputa donde las preferencias de voto pueden oscilar hacia uno u otro lado. «No voy a ser amable», dijo a sus entusiastas seguidores. Y no lo fue.

De inmediato tachó a su rival de «lunática de izquierda radical». «Hace tres días derrotamos oficialmente al peor presidente de nuestro país, el corrupto Joe Biden». Ahora la rival a batir es «la mentirosa Kamala Harris», añadió, antes de catalogarla como «la vicepresidenta más incompetente de la historia», según informaba este jueves el portal de noticias The Hill.

Para Trump, Harris es aún más «liberal» que el senador Bernie Sanders, figura tradicional de la izquierda norteamericana. Tras calificarla de «zar de la frontera» por su gestión de los pasos migratorios entre Estados Unidos y México, calificó como «broma» que la ya líder demócrata estuviera en Europa días antes del estallido de la guerra en Ucrania.

Respecto a la renuncia de Joe Biden, el magnate acusó a Harris de engañar a la población «para encubrir la falta de aptitud mental» del presidente, por lo que, en su opinión, «no se puede confiar» en ella para liderar el país. Siempre se refirió a la candidata de manera despectiva, describiéndola como «una muy mala persona», «desquiciada» y «loca».

Según el expresidente, el Partido Demócrata ha dado una suerte de «golpe de Estado» contra Biden. «Fueron a verle y le dijeron que no podía ganar la carrera (electoral), lo cual creo que es cierto (...) Estaba muy abajo (en las encuestas) y le dijeron: 'No vas a vencer. No estás en forma y te fue mal en el debate'. Creo que en el debate empezó todo», manifestó Trump horas más tarde durante una entrevista con la cadena de televisión Fox. Allí acusó al expresidente Barack Obama y la exlíder de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi de estar detrás de estos movimientos internos.