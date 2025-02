Los republicanos instalan el caos en el Congreso

Tras dos días de confusión y una nueva tanda de concesiones nocturnas, el líder republicano Kevin McCarthy no logró este jueves romper el bloqueo a ... su elección a la presidencia de la Cámara de Representantes, con el grupo rebelde de los extremistas atrincherados en sus posiciones. Un 'impasse' que ha paralizado el trabajo legislativo de la Cámara, incluida la jura del cargo de los nuevos miembros electos. La obstrucción mantiene en este momento a la Cámara sin presidente, y a los republicanos sin líder y sin una agenda unificada, con el riesgo de poder desaprovechar su estrecha mayoría en la Cámara.

El resto de los conservadores empieza a perder la paciencia en este duelo de poder entre McCarthy y el grupo ultraconservador. Con todo, los moderados no parecen avanzar en tomar la iniciativa para presentar un candidato alternativo. McCarthy, a punto de agotar la lista de concesiones a los extremistas, se mantenía inamovible en la novena votación, tres en total el jueves, negándose a retirar su candidatura, con el cálculo de poder ganar a base de aguantar ronda tras ronda de voto.

A pesar de ello, la humillación épica de McCarthy continuaba mientras los votos a su favor disminuían en lugar de aumentar. De los 203 votos que obtuvo en la primera ronda del martes, 15 por debajo de la mayoría simple necesaria (218), en la octava votación el tercer día logró 201 votos, con 21 votos de castigo contra él, que fueron a otro candidato alternativo, el también extremista Byron Donalds.

Jornada surrealista

La jornada del jueves alcanzó un nuevo nivel de surrealismo durante la séptima votación de la semana cuando el representante republicano de Florida, Matt Gaetz, nominó a Trump como presidente de la Cámara. A pesar de su rechazo el día anterior a la exhortación del expresidente a votar por el actual líder McCarthy, Gaetz, en pie y sonriente, pronunció su nombre ante el clamor general de sorpresa en la Cámara mientras la extremista de su grupo Marjorie Taylor Greene se complacía.

La idea no es nueva y fue ya propuesta con anterioridad, ya que, según el reglamento del Congreso estadounidense, el presidente de la Cámara de Representante no tiene que ser necesariamente un miembro elegido del Congreso. El voto de Gaetz por Donald Trump, el día antes del aniversario del ataque del 6 de enero, no solo es un golpe humillante para Kevin McCarthy, sino también un retroceso en el intento de que los republicanos asuman el control de la Cámara.

En una importante concesión a los republicanos de extrema derecha, McCarthy ofreció reducir de cinco a uno el número de miembros necesarios para proponer una moción de censura al presidente de la Cámara. La concesión, que McCarthy había dicho que no aceptaría, revela la desesperación del líder republicano por alcanzar el centro de poder. Una medida que de prosperar debilitaría aún más su cargo y promovería la ingobernabilidad de la Cámara, a merced de las luchas de poder internas.

McCarthy pactó también posicionar a más miembros del grupo extremista del 'Freedom Caucus' en el Comité de Reglas de la Cámara, que debate la legislación antes de que pase al pleno. En otra importante concesión, acordó permitir votaciones plenarias para instituir límites de mandato para los miembros y promulgar legislación específica sobre políticas fronterizas.