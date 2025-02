La Justicia rechaza el pacto de culpabilidad de Hunter Biden con la Fiscalía

La comparecencia judicial estaba pensada para dar carpetazo a los delitos de Hunter Biden y retirar sus problemas judiciales de la campaña electoral de su ... padre, pero la oveja negra de Joe Biden se convirtió este miércoles en el titular del día y, lo que es peor, de las próximas semanas o incluso meses. La jueza de Delaware Maryellen Noreika, nominada para el cargo por Donald Trump y considerada también por el actual presidente de EE UU, hizo su trabajo cuestionando a las partes sobre un acuerdo en cuya lectura no coincidían.

«Se que usted quería resolver esto, lo siento, pero tengo que asegurarme de que soy cuidadosa», le dijo al único hijo vivo del mandatario. La magistrada decidió que no podía «ni aceptar, ni rechazar» el pacto al observar «algunos problemas sobre la estructura legal», por lo que la única fórmula posible para darle una oportunidad es que Hunter Biden se declarase no culpable de los cargos y los abogados lo presenten de nuevo mejor documentado.

La audiencia, que tenía que haber durado no más de hora y media, se extendió toda la mañana, con varios recesos, y dejó a propios y extraños rascándose la cabeza. Hunter Biden se iba a declarar culpable de dos delitos fiscales y la Fiscalía iba a obviar uno por posesión ilegal de un arma, a cambio de saldar sus deudas con el fisco y mantenerse sobrio durante los dos próximos años.

La adicción a las drogas de Hunter Biden es tan conocida que él mismo contó los detalles más sórdidos en un libro titulado paradójicamente 'Beautiful Things' (Cosas Bellas), con el que intentó neutralizar los rumores que los enemigos políticos de su padre iban a explotar en su campaña presidencial de 2020. Con todo, las sospechas de nepotismo y corrupción en negocios multimillonarios que pasan por Ucrania y China fascinan a los republicanos, que sueñan con poder conectarlos al presidente. Un escándalo semejante podría acabar completamente con su reputación y entregarle la Casa Blanca al candidato presidencial conservador.

Hunter Biden, de 53 años, ha aceptado que no pagó impuestos por los 1,5 millones de dólares que ganó entre los años 2017 y 2018, lo que hubiera ascendido a 100.000 dólares cada año, y por los que dice haber pagado con un préstamo cerca de un millón de dólares entre deudas fiscales y multas. Durante ese tiempo su adicción a las drogas era tal que no se consideraba capaz de mantenerse al día con sus obligaciones, pero según su versión el acuerdo implicaba que la Fiscalía no podría presentar otros cargos por delitos ocurridos durante ese período. En un embarazoso incidente, ambas partes se mostraron en desacuerdo sobre esos términos delante de la jueza, que antes de descarrilarlo completamente les concedió un receso para que intentaran reconciliar sus versiones.

Lo hicieron, hasta que la jueza observó que en caso de que Hunter Biden viole la exigencia de sobriedad que requiere la Fiscalía para olvidarse del delito de posesión de armas ella misma se convertirá en árbitro de un acuerdo privado del que no es parte, algo que no tiene claro poder hacer.

Estas menudencias legales no llegarán al estadounidense medio, que probablemente se quede con la lectura previa que habían hecho los republicanos de que el acuerdo era demasiado ventajoso como para ser aceptado. La víspera, los abogados del diputado republicano de Misuri Jason Smith intentaron presentar 900 folios de nuevas evidencias contra él para convencerla de que no aceptase el trato. El hijo del presidente es objeto de numerosas investigaciones por parte de los comités republicanos del Congreso, que buscan ávidamente el talón de Aquiles de Biden. «Como todos saben el presidente y la primera dama aman a su hijo y le apoyan mientras él continúa rehaciendo su vida», se limitó a decir la portavoz de la Casa Blanca.