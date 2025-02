¿Dónde está Joe Biden? El Partido Demócrata de New Hampshire celebrará las primarias este martes sin el actual inquilino de la Casa Blanca en las papeletas

Mercedes Gallego Enviada especial. New Hampshire Sábado, 20 de enero 2024

Por la derecha buscan un duro menos nihilista que Trump. Por la izquierda, un moderado que pueda vencerle. El congresista Dean Phillips, de 55 años, se presenta como esa alternativa a Biden, quien ha cerrado puertas a sus rivales al cambiar por primera vez el orden de las primarias para empezar por un estado que le es más favorable, Carolina del Sur. Obligado por ley a ser el primero, el Partido Demócrata de New Hampshire celebrará las primarias este martes sin el presidente en las papeletas. «¿Dónde está Biden?», preguntan los carteles del congresista de Minnesota que le ha plantado cara electoral. Su eslogan es 'Courage' (Valor), porque ningún otro miembro del partido se ha atrevido a competir «por miedo a que eso dañe sus oportunidades de presentarse en 2028», explica tras un mitin en la Universidad de New Hampshire.

A diferencia de Williamson, que necesita de un milagro, Phillips cuenta con su propia fortuna –cinco millones de dólares invertidos en su campaña– y la de varios millonarios de Silicon Valley, que han dotado a la plataforma de acción política 'We Deserve Better' (Nos merecemos más) con cuatro millones. Suficiente para empapelar las paredes y las redes sociales de anuncios, crear la primera versión de un candidato en 'chat bot' que contesta las preguntas mediante Inteligencia Artificial (Dean.bot) y hasta sortea mil dólares entre quienes premien sus mensajes de X con un 'like', escribió el viernes en la red Andrew Yang, el inversor de start ups y excandidato presidencial que le ha apadrinado.

Biden sigue desaparecido en la campaña. Con el poder que le da ser el líder del partido, empezará por el estado que resucitó su campaña en 2020, después de haber quedado quinto en New Hampshire y cuarto en Iowa.

Entonces el aparato del Partido Demócrata cerró el paso por segunda vez a Bernie Sanders, el senador socialista que había ganado las primeras citas, al igual que ahora sofoca a Williamson y Philips, los únicos que compiten por la candidatura demócrata.

Ante eso, Robert Kennedy Jr, hijo del asesinado Bobby Kennedy y sobrino de John F. Kennedy, ha saltado del barco y busca firmas en California y Hawái para presentarse como independiente, esa tercera opción tan temida que robaría votos al Partido Demócrata y podría entregar la presidencia a Trump. Williamson y Phillips desaparecerán tan pronto acaben las primarias, pero el hijo díscolo de Camelot, junto a los votos que arañen el activista negro Cornell West y la eterna candidata del Partido Verde, Jill Steiner, pueden ser el epitafio presidencial de Biden. Con sus 81 años, si algo le pasara de aquí a las elecciones, sólo un candidato podrá decir que cuenta con el respaldo de los donantes y el escrutinio de las bases en primarias: Phillips. Sus cinco millones de dólares le han comprado el primer puesto en la lista de espera al más allá de Biden.

