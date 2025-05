EE UU niega su implicación y la de Israel en la matanza de Irán

María Rego Miércoles, 3 de enero 2024, 22:31 Comenta Compartir

La sombra de la sospecha sobre la autoría del peor atentado en la historia de Irán se extendió este miércoles sobre Israel y Estados Unidos. ... No hubo reacción por parte del Gobierno de Benjamín Netanyahu, en plena guerra contra Hamás, pero la Casa Blanca no tardó en pronunciarse. «EE UU no estuvo involucrado de ninguna manera y cualquier insinuación que lo contradiga es ridícula», aseguró el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Matthew Miller, sobre la matanza de Kermán. Tampoco quiso que hubiera dudas sobre el papel hebreo: «No tenemos ninguna razón para creer que ha estado involucrado en esta explosión».

Noticia relacionada El peor atentado en la historia de Irán causa más de 100 fallecidos y 200 heridos Miller eludió hablar sobre quién pudo cometer la masacre entre la multitud que acudía a la conmemoración del asesinato del general Qasem Soleimani, quien murió hace cuatro años por el impacto de un dron estadounidense en Irak, pero defendió que «a nadie le interesa, a ningún país de la región, a ningún país del mundo, que este conflicto se intensifica más». La creciente tensión en Oriente Medio preocupa a la comunidad internacional y la prueba es la respuesta que recibió por parte de las principales instituciones. El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su «profundo pésame a las familias afligidas, al pueblo y al Gobierno» iraní, mientras que la UE condenó lo ocurrido «en los términos más enérgicos». El presidente ruso, Vladímir Putin, también quiso mostrar su solidaridad con su aliado iraní y calificó el ataque de «impactante por su crueldad y su cinismo» al tiempo que condenó el «terrorismo en todas sus formas».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión