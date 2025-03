Trump amenaza con exigir la devolución del Canal de Panamá

D. C.

T. Nieva Domingo, 22 de diciembre 2024, 20:12 Comenta Compartir

El presidente electo de EE UU, Donald Trump, no para de abrir polémicas en el ámbito de las relaciones internacionales cuando ni siquiera ha tomado ... aún posesión del cargo, algo que no hará hasta el próximo 20 de enero. A la amenaza de aranceles a China, Europa y a sus vecinos Canadá y México, se une ahora otra sobre Panamá. En un mensaje publicado ayer en la red Truth Social, Trump amenazó con exigir la «devolución» del Canal de Panamá si no se respetan los principios «morales y legales» en los que se basó la transferencia del control de ese paso comercial de EE UU al país centroamericano.

Trump considera que Panamá cobra a los barcos de la Armada estadounidense «y a las corporaciones que hacen negocios dentro de nuestro país precios y tarifas de pasaje exorbitantes». Asegura que son «tratados de una manera muy injusta e imprudente, especialmente sabiendo la extraordinaria generosidad que ha sido otorgada a Panamá por EE UU». Y advierte: «Esta 'estafa' a nuestro país cesará de inmediato». Trump también denunció la creciente influencia de China en el canal, una situación preocupante que amenaza los intereses de su país, ya que los negocios estadounidenses dependen del canal para transportar bienes entre los océanos Atlántico y Pacífico. A este respecto recordó que EE UU es el usuario número uno del canal, con más del 70% de todo el tráfico desde y hacia los puertos estadounidenses. Cedido por Carter Asimismo, criticó al expresidente Jimmy Carter, quien jugó un papel clave en la transferencia del control del canal a Panamá. «Cuando el presidente Jimmy Carter tontamente lo regaló por un dólar durante su mandato, fue solo Panamá quien lo administró, no China ni nadie más». Por ello, «si no se respetan los principios, tanto morales como legales, de este magnánimo gesto de donación, exigiremos que se nos devuelva el Canal de Panamá en su totalidad y sin cuestionamientos», manifestó. Trump enfatizó que «EE UU tiene un interés personal en el funcionamiento seguro, eficiente y confiable del Canal de Panamá», que se construyó con un coste «enorme» para su país. El canal fue concluido por EE UU en 1914 y devuelto por Carter en 1977 al país centroamericano, que retomó el control total del paso en 1999.

Temas

Canal de Panama