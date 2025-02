Mueren 61 personas a bordo de un avión que cayó sobre una zona residencial en Brasil Los residentes de la ciudad de Vinhedo asistieron aterrados al accidente, que no causó víctimas entre los vecinos de la zona

«Ha sido aterrador», relató en la cadena de televisión CNN Nathalie Cicari, una vecina del barrio de Capela, en la localidad brasileña de Vinhedo (Sao Paulo), que vio este viernes cómo un avión con 61 personas a bordo (al principio se contaban 62 pasajeros) caía en espiral a dos pasos de su casa. Según las autoridades locales, no hay supervivientes en la aeronave, que al impactar contra el suelo causó daños materiales en una urbanización aunque sin provocar heridos entre los residentes.

Y no hay supervivientes. ¿Entonces, cómo ha pasado la lista de fallecidos de 62 a 61? Según confirmaba la propia compañía, uno de los pasajeros que figuraba en el manifiesto de vuelo nunca llegó a montar en la aeronave.

«Primero pensé que era un dron. Estaba almorzando. Escuché un ruido muy fuerte. Salí al balcón y vi el avión girando en remolino. En segundos me di cuenta de que no era un movimiento normal. Sólo me dio tiempo de agacharme y como hacen en las películas, rezar. Ahí fue cuando escuché el ruido enorme de la caída. Y luego el humo negro subiendo», contó Cicari. Tuvo que abandonar con urgencia su residencia debido a la humareda.

El avión se estrelló en llamas en una zona residencial, confirmó la aerolínea Voepass. La compañía detalló en un comunicado que la aeronave había partido a las 11.56 (hora local) de Cascavel, en Paraná, y se dirigía al aeropuerto internacional Guarulhos, en Sao Paulo. Se precipitó a las 13.25 sobre una zona residencial de Vinhedo con 58 pasajeros y cuatro tripulantes en su interior. El impacto, según los bomberos, se produjo en la calle Edueta, en los patios traseros de algunas residencias de una urbanización.

Voepass no especificó las causas del accidente. Se ha abierto una investigación. El director de la Agencia Brasileña de Seguridad en el Vuelo, Celos Faria de Souza, señaló en la cadena de televisión GloboNews que una de las hipótesis es que el avión acumulara hielo en las alas tras un fallo en el sistema de descongelamiento. Eso pudo provocar la pérdida de estabilidad. Brasil está en pleno invierno.

Las imágenes de la aeronave en caída libre no abrían muchas esperanzas sobre la vida de los pasajeros y los tripulantes. Durante un acto celebrado en el sur de Brasil, el presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió a los asistentes que se pusieran en pie y guardaran un minuto de silencio mientras daba la noticia. Dijo que, al parecer, todos los pasajeros y la tripulación habían muerto, sin dar más detalles sobre cómo había obtenido esa información que luego fue confirmada por fuentes oficiales.

La cadena GloboNews mostró imágenes de una gran zona con llamas y humo saliendo de lo que parecía ser el fuselaje de un avión en una zona llena de casas. En las redes sociales ya corrían las grabaciones difundidas por este medio en las que se veía a la aeronave totalmente descontrolada.

Varios vecinos de Vinhedo filmaron la escalofriante caída del avión mientras giraba en el aire. Se ve cómo uno de los residentes, asustado al observar la aeronave en llamas a pocos metros de su casa, pedía a otras personas que se alejaran: «¡Cuidado, va a explotar allí!». Sin embargo, el incidente no causó víctimas entre la población.

Según el diario brasileño 'O'Globo', se trata de un avión bimotor modelo ATR 72-500, fabricado en Francia. Su primer vuelo fue en abril de 2010. Este viernes ya había completado otros dos viajes.

