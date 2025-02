Más de 90.000 policías y militares blindarán este domingo las elecciones presidenciales de Ecuador

Llueve, hay truenos y relámpagos en Ecuador a unos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que disputarán Luisa González (Revolución Ciudadana) y Daniel Noboa (Alianza ADN), que han cerrado su campaña electoral en medio de medidas de seguridad nunca antes vistas en ... el país. En lo que va de año se han contabilizado 5.618 muertos, unos 20 por día. Las elecciones del próximo domingo serán protegidas por un contingente de 53.707 policías y de más de 40.000 integrantes del ejército. González y Noboa disponen por orden presidencial desde el pasado 24 de agosto, tras el magnicidio del candidato Fernando Villavicencio, de una seguridad especial por parte de las Fuerzas Armadas.

Hace frío en Quito, y en la costa, Guayaquil, Esmeraldas, el calor predomina. En esta zona habita el fuego provocado por la violencia. Un vistazo a la prensa es leer titulares de sucesos. «Asesinan a influencer», «Matan a docente de la Universidad de Santa Elena», «Sicarios balearon a policía cuando iba a dejar a su hija de 5 años a la escuela». «Tirotean casa de la exalcaldesa de Duran, recientemente secuestrada».

Nadie se escapa. Los candidatos utilizan chalecos antibalas, apenas conceden entrevistas, van protegidos por policías y militares a una distancia que casi rozan sus cuerpos, por las calles sobresalen los vehículos blindados. «La crisis de inseguridad hace necesaria una alerta general en la que ciudadanía también está llamada a colaborar. Un pedido que se ha hecho es no llevar bolsos de mano o mochilas a los recintos electorales», escribía ayer el editorial del diario 'El Universo', que también pedía bajar las tensiones en las redes sociales.

Tanto el actual presidente, Guillermo Lasso, que convocó las elecciones por el decreto llamado «muerte cruzada», como los dos candidatos a sucederlo para completar el período presidencial, no escapan de las críticas cuando se habla de la inseguridad en el país provocada especialmente por la narcoviolencia. En 29 meses en el poder, Lasso realizó 24 nombramientos en el Gabinete de Seguridad. Su último movimiento fue ejecutado en el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, después de que el pasado viernes murieran siete sospechosos del asesinato de Villavicencio en dos prisiones del país.

Por tercera vez, el presidente ha encargado de la dirección de las cárceles a Fausto Cobo, que no tardó mucho en declarar en Teleamazonas: «En ocho semanas no voy a solucionar las vulnerabilidades de las cárceles. Las prisiones del país no son el cielo, son el infierno».

Mandato hasta mayo de 2025

Tanto Noboa, que aspira a ser el presidente más joven del país, como González, que de ser elegida sería la primera mujer presidenta de Ecuador, son criticados por ofrecer unos programas muy vagos en materia de seguridad, obligados quizás porque el período que gobernarán será muy corto (hasta el 24 de mayo del 2025). Voces políticas sitúan a los dos candidatos en un espectro muy alejado del ciudadano y prevén que el que obtenga la confianza de los votantes busque la reelección y lo que haría es preparar otra campaña.

Este jueves 12 de octubre, día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad en Ecuador, comenzaron las votaciones para las personas privadas de la libertad. Noboa, favorito en las encuestas, mantuvo su intensa campaña en las redes bajo el lema 'Por un nuevo Ecuador', sin corrupción y sin sobreprecio. González cerró su campaña con un mitin bajo un aguacero en Quito donde llamó a votar por el cambio: «Nunca tuvimos un Ecuador tan destrozado» tras señalar nuevamente a Lasso como el principal culpable de la crisis económica, social y de inseguridad del país.