Libia asfixia a las mujeres con la creación de la Policía de la Moral

Trípoli ha dado luz verde a la creación de una Policía de la Moral para vigilar el cumplimiento de la imposición del velo en todas ... las mujeres a partir de los nueve años. La intención de poner en funcionamiento esta fuerza de seguridad, al estilo de la que ya existe en Irán, para que se acaten ciertas normas religiosas y de conducta moral fue anunciada la semana pasada por Emad al Trabulsi, ministro del Interior del Gobierno de Unidad Nacional (GNU), en lo que supone un claro paso atrás en cuanto a derechos en el país norteafricano, trece años después del fin de la dictadura de Gadafi.

«La libertad personal no existe en Libia. Quien la quiera, que se vaya a Europa», llegó a advertir el ministro del Interior la semana pasada. El texto oficial del GNU detalla que a parte de la imposición del velo, otras acciones para que vuelvan «la moralidad y la decencia» al país pasan por la prohibición de que las mujeres viajen sin el permiso escrito de un 'guardián' masculino, ya sea un padre, marido, hijo o hermano. También amenaza con aplicar la pena de muerte en caso de que haya signos de interacción entre hombres y mujeres en espacios públicos como cafeterías, cines u hoteles. Un auténtico infierno para la población femenina en un territorio que ya es convulso de por sí.

El nuevo cuerpo policial se encargará de realizar «investigaciones y reunir pruebas de delitos contra la moral pública» para garantizar la aplicación efectiva de las normas. Sin embargo, Trabulsi no dio explicaciones sobre la base legal de las medidas, que de hecho violarían el Derecho Internacional dado que Libia forma parte de tratados globales como la Carta Africana de Derechos Humanos, que obliga a poner fin a toda discriminación contra las mujeres y a garantizar la libre circulación, además de la autonomía corporal o la libertad de expresión, entre otras cuestiones.

Ante esto, diversos organismos internacionales han denunciado públicamente la medida. Bassam al Kantar, investigador de Amnistía Internacional, ha declarado que «las amenazas del ministro de reprimir las libertades fundamentales en nombre de la moral son una escalada peligrosa de los niveles ya asfixiantes de represión que afrontan quienes no se adhieren a las normas sociales dominantes en Libia». Por su parte, Human Rights Watch ha calificado estas medidas de «arbitrarias» y «draconianas» y ha instado a la comunidad internacional a que no tolere ninguna medida que viole los derechos fundamentales de las mujeres.

El caso de Irán

La «Policía de la Moral» que se pretende instaurar en Libia no es una idea nueva. Hay otros países, como Irán, que también tienen una brigada destinada a que se cumplan a rajatabla la ley islámica y que asfixia sobre todo a la población femenina. En 2022, la sociedad persa convulsionó tras conocer la muerte de Mahsa Amini, una mujer de 22 años que no llevaba el velo bien puesto, a manos precisamente de esta unidad especial. Desde su fallecimiento, muchas mujeres se han revelado contra el régimen y han decidido no cubrirse la cabeza. Como consecuencia, Teherán ha anunciado la apertura de una Clínica de Rehabilitación de la Falta del Hiyab, donde obligará a aquellas que se salten el código de vestimenta a recibir tratamiento psicológico.