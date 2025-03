Shakira admite que defraudó a Hacienda El juicio concluye antes de empezar tras un pacto entre las partes: no entrará a prisión y deberá pagar una multa de 7,3 millones

Cristian Reino Lunes, 20 de noviembre 2023, 00:08 | Actualizado 18:27h. Comenta Compartir

Shakira ha asumido este lunes los delitos que se le imputaban y ha llegado a un pacto con las partes, Fiscalía, Abogacía del Estado y Generalitat, para evitar el juicio por los seis delitos fiscales cometidos entre 2012 y 2014. Se enfrentaba a ocho años de cárcel y al final ha acabado por asumir una pena de seis meses de prisión por cada uno de los seis delitos a cambio del pago de una multa de 7,3 millones. La cantante asegura que ya ha pagado 60 millones, pero por otra causa, de 2011, que no está abierta por la vía penal.

Shakira se ha sentado este lunes brevemente en el banquillo. Se ha limitado a reconocer los hechos y las penas. «¿Reconoce los hechos y se conforma con las penas?», le ha preguntado el juez. Con un lacónico «sí», ha dado por concluido el juicio y en consecuencia ha admitido que defraudó a Hacienda entre 2012 y 2014 y ha asumido que se le imponga medio año de cárcel por cada delito fiscal. No entrará a prisión pues se le imponen penas menores y ninguna excede el año de prisión. El juez, tras el acuerdo de conformidad, ha leído la sentencia condenatoria. Ha llegado poco antes de las 10 de la mañana a la Audiencia de Barcelona, acompañada por sus abogados.

La Agencia Tributaria le imputaba haber dejado de pagar 14,5 millones en IRPF y sociedades entre 2012 y 2014 al simular presuntamente que no residía en España. Ya pagó 17 millones. Ella alegaba que no vivía en España y que aunque ya compartía su vida con Piqué viajaba a Barcelona de forma esporádica. Su argumento es que se instaló en la capital catalana a finales de 2014, cuando se escolarizó su hijo mayor.

Hacienda y la Fiscalía sostenían que entre 2012 y 2014 ya vivía en España y por tanto tenía que tributar en la Agencia Tributaria española. Sus abogados y la Fiscalía estuvieron a punto de llegar a un acuerdo extrajudicial, que se truncó hace un año. El acuerdo se ha conocido este lunes minutos antes del inicio del juicio. Según la Fiscalía, creó un entramado societario en paraísos fiscales para ocultar sus ingresos al fisco.

La abogada ha dicho este lunes que estaba preparada para demostrar su inocencia, pero que pensando en sus hijos ha querido evitar un juicio que se hubiera prolongado hasta diciembre. «El equipo legal, consciente del desgaste y el tiempo que este proceso supone para una cantante de prestigio internacional como Shakira, ha alcanzado un acuerdo económico con la acusación con el fin de poner un punto y final al proceso; y evitar así el impacto de la exposición mediática y el tiempo de juicio que en muchas ocasiones es de una longitud extenuante», según ha señalado en un comunicado.

«A pesar de todos los esfuerzos por defender su inocencia, el proceso penal y la presión de la Agencia Tributaria durante estos cinco años han generado para la artista una enorme pérdida de tiempo y recursos; y Shakira ahora siente la necesidad de priorizar su carrera y su estabilidad y la de sus hijos», han señalado sus abogados.

«Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha he tomado esta decisión«, ha asegurado la cantante en un comunicado. »Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante«, ha añadido.

«He llegado a la conclusión de que no es triunfo ganar si el precio es que te roben tantos años de tu vida», ha continuado. «Admiro enormemente a aquellos ciudadanos españoles, como Xabi Alonso, Sito Pons y tantos otros, que han luchado hasta el final invirtiendo años de sus vidas en esto, pero para mí, hoy, ganar es recuperar mi tiempo. ¿De qué me sirve ganar un procedimiento al final si hay que luchar 10 o 15 años y perderlo todo por el camino?», ha señalado la cantante en un comunicado. «Mis hijos me lo han pedido», ha rematado.

La cantante tiene una segunda causa abierta por dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública por el IRPF e impuesto sobre el patrimonio del ejercicio 2018.

Temas

Shakira