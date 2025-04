Rodolfo Sancho tras visitar a su hijo: «No van a conseguir lágrimas de mí»

Sara Rubio Miércoles, 6 de septiembre 2023, 10:34 Comenta Compartir

Treinta y cinco días después de que Daniel Sancho asesinara a Edwin Arrieta, Rodolfo Sancho ha podido reencontrarse con su hijo. Ayer era el día marcado para que se produjera la visita a la cárcel y el actor no ha fallado. A las 9:00 horas el actor salía de su coche frente a la prisión de Koh Samui con semblante serio, polo negro y gafas de sol oscuras. Lo hizo rápidamente, sin hacer ninguna declaración y acompañado del abogado que ha contratado, Marcos García Montes, el hijo de este, Marcos García Ortega, y una asistenta tailandesa. El actor llegó el pasado domingo a Tailandia y ha pasado unos días haciendo gestiones junto a su abogado.

El encuentro con Daniel Sancho se alargó mucho más de lo previsto. En principio, las normas de la cárcel estipulan que las visitas solo pueden ser de quince minutos y ambos deben estar separados por una mampara de cristal. Pero en este caso, Rodolfo Sancho pasó tres horas con su hijo, por lo que se cree que pudo acudir acompañado por alguien de la Embajada española en Tailandia.

A su salida de la cárcel el actor sí habló claro. Con un papel en mano para no olvidar los puntos importantes, comenzó dando el pésame a la familia de Edwin Arrieta y destacó que su hijo ama profundamente Tailandia y que creen en la justicia y en sus procesos.

«Para esa parte de la prensa que creen que yo estoy por los suelos llorando, ese no soy yo. Hay dos formas para tomarse cuando vienen las cosas en la vida, como una desgracia o como un reto. Creo que he dicho suficiente. No van a conseguir lágrimas de mí», sentenció Sancho mostrándose molesto por algunas informaciones. En todo caso se mostró agradecido por todas las muestras de apoyo recibidas.

Rodolfo Sancho aseguró que su hijo se «encuentra bien» y que no sabe cuánto tiempo permanecerá en Tailandia. Respecto al contenido del encuentro con su hijo, Rodolfo ha matizado que «cualquier cosa que se diga puede ser contraproducente».

Vuelta a la prisión

Para sorpresa de los periodistas que se encontraban a las puertas de la cárcel, horas después del encuentro de Sancho con su hijo, el actor regresaba al centro penitenciario. Al parecer, volvía para realizar varios trámites administrativos que quedaban pendientes de cumplimentar.

Está previsto que la estancia de Rodolfo Sancho en Tailandia sea más breve que le de su expareja y madre de Daniel, Silvia Bronchalo, y es posible que abandone el país en los próximos días. Está previsto que el 30 de septiembre Daniel Sancho pueda tener otro encuentro con sus familiares en la cárcel.