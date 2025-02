Raquel Sánchez Silva y Juanra Bonet hablan en El Hormiguero sobre Tu Cara me Suena

Ana Isabel Padilla Macías Viernes, 10 de mayo 2024, 18:52 Comenta Compartir

El pasado 9 de mayo, la presentadora extremeña Raquel Sánchez Silva estuvo en el Hormiguero junto a otro de los concursantes de la última edición de 'Tu Cara me Suena', Juanra Bonet, quienes estuvieron hablando con Pablo Motos sobre todas las sorpresas que están llegando esta undécima temporada en la que el nivel que ofrecen los concursantes va en aumento gala a gala.

Silva ha compartido en su perfil de Instagram varias fotografías de su participación en El Hormiguero, desde donde ha mandado un abrazo a todos los demás compañeros de 'Tu Cara me Suena'.

Entre los diferentes temas que tocaron, la placentina, explicó el motivo que la llevó a unirse al programa, que comenzó justo cuando terminó la temporada de 'Maestros de la Costura', el cual presenta en Antena 3.

Según señaló Raquel, la razón por la que decidió finalmente entrar a formar parte de 'Tu Cara me Suena' como concursante fue de dos personas. Por un lado de Jorge Salvador, quien estaba presente en el plató de El Hormiguero escuchándola quien, como señaló la extremeña, la metió en el lío de El Desafío, «me enseñó que los límites son algo autoimpuesto y que superarlos es lo mejor que hay en el mundo». Por otra parte, la segunda persona de la que hablaba, como señaló fue Pablo Motos. «En una entrevista, que ahora no recuerdo a quién estabas entrevistando, dijiste algo que yo me repito a mí misma muchas veces porque, la verdad, me gustó, lo tengo un poco como mantra. Fue: 'No intentes enfrentarte al miedo, atraviésalo'. A mí me daba pánico cantar en público, te escuché decir eso y pensé: 'Atraviésalo, canta y baila'«, explicó.

Motos, ante esta confesión, le dijo que se alegraba de haberla «empoderado». «No sabéis lo que curra Raquel», señalaba al tiempo su compañero Juanra Bonet.

Raquel señaló sobre Bonet «Yo no sabía que Juanra es actor, tiene una formación actoral detrás y que no esté haciendo ficción en este país es una injusticia. Creo que es el gran descubrimiento de 'Tu Cara Me Suena'.

La espectacular imitación de Nebulossa de Raquel

Sobre la participación de los concursantes en 'Tu Cara me Suena', Motos recordó la primera actuación de Raquel como Nebulossa, una imitación espectacular que dejó tanto al público como a los jueces con la boca abierta y que la dejó a las puertas de ganar la primera gala.

Sobre esa primera imitación, la presentadora extremeña explicó que cuentan con edades parecidas «y ninguna de las dos somos María Caras», señaló entre risas. «A ver si quedamos bien este año», apuntaba Motos, mientras Juanra, con cara de circunstancia, apuntaba «bien, como siempre».

Silva comentó que Eurovisión es imprevisible, pero que en su imitación sintió mucho apoyo popular y que es un tema que gusta.

Raquel Sánchez Silva cuenta con más de 25 años de experiencia en televisión tras licenciarse en periodismo en la Universidad de Salamanca y comenzar en 1995 en 'Tele Plasencia'. En 1998 pasó a TVE donde ejerció de suplente de Jesús Álvarez Cervantes y maría Escario en el área de deportes. Es uno de los rostros más conocidos gracias a presentar programas como 'Maestros de la Costura', 'Oído Cocina', 'Pekín Express', 'La incubadora de negocios' o 'El conquistador', entre muchos otros.