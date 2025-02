Aitana confía en un diseñador cacereño para vestirse de novia

Irene Toribio Viernes, 20 de octubre 2023, 18:09 Comenta Compartir

No vamos de boda, al menos no de momento... Así que podéis dejar de temblar, seguidores de Aitana y Sebastián Yatra. La pareja no se ha dado el 'sí, quiero' todavía, pero la cantante ya se ha vestido de novia. Lo ha hecho para el videoclip de su nueva canción, la que comparte con Danna Paola, 'AQYNE', y el resultado ha dejado a todos boquiabiertos. «¿Es que nadie va a hablar de lo guapa que está Aitana vestida de novia?», comenta un seguidor de la cantante en redes sociales, «está preciosa», coinciden muchos. Y no les falta razón. Que Aitana va a estar increíble si algún día decide pasar por el altar ya nos queda claro, solo falta resolver una incógnita: El «culpable» de ese 'lookazo'.

Pues el artista no es otro que el diseñador cacereño Jorge Redondo, que está detrás de la conocida firma de prêt-à-porter de invitada que arrasa entre las 'influencers' españolas: Redondo Brand.

El vestido en cuestión es un precioso diseño nupcial de satén y muselina con escote de encaje en forma de corazón que acompaña con un gran velo de tul. Aitana vuelve a lucir un segundo diseño de Redondo Brand en las escenas posteriores del vídeo, esta vez un vestido corto confeccionado en el mismo tejido que es una versión corta del primer diseño.

El cacereño es el favorito de las famosas

Los diseños de Jorge Redondo arrasan entre las 'influencers' y famosas españolas. Sus vestidos los han lucido rostros como Nieves Álvarez, Mishel Gerzig Courtois, María Valverde, Anna Castillo, Ana Obregón, Marta Lozano, Teresa Andrés Gonzalvo, Georgina Amorós, María Pombo... La lista es casi infinita. Además, este mismo fin de semana, Marta Pombo celebra su boda y lucirá un vestido de la firma del diseñador cacereño.

Jorge Redondo nació en Cáceres en 1993 y en su debut sobre la pasarela en la 75ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM) logró el premio a la mejor colección. Desde entonces su carrera ha estado llena de éxitos y cada día son más los rostros que se enamoran de sus diseños.

