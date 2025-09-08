HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María del Monte pide 28 años de cárcel para su sobrino Antonio Tejado

María del Monte pide 28 años de cárcel para su sobrino Antonio Tejado

La defensa de la artista esgrime como agravante el abuso de confianza

M. Moreno

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:46

El pasado 25 de agosto se cumplió el segundo aniversario del violento atraco que sufrieron María del Monte y su pareja, Inmaculada Casal, en su domicilio de Gines (Sevilla). Además de amordazarlas, agredirlas y amenazarlas de muerte, les sustrajeron una importante cantidad de dinero en efectivo, sus joyas más valiosas, y su colección de relojes de alta gama.

Un atraco en el que, supuestamente, Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, fue el autor intelectual, por lo que los abogados de la artista solicitan 28 años y medio de cárcel para el joven, según revela en exclusiva El Diario de Sevilla. La defensa de María del Monte esgrime como agravantes la consanguinidad y el abuso de confianza, al que se suman el robo, el uso de elementos peligrosos durante el allanamiento, retención ilegal y pertenencia a banda criminal.

La acusación destaca que Tejado retomó la relación con su tía en julio, semanas antes del robo, ya que no habían tenido contacto durante un tiempo por motivos familiares. con la supuesta finalidad de recabar la información necesaria para el robo.

Según Iván Reboso, colaborador del programa 'Fiesta', Tejado «está sumamente roto y decepcionado con su tía», y no entiende por qué no cree en su inocencia ya que, asegura, «en el volcado del teléfono no se encuentran datos como para pactar un robo, que lo único que hay es la conversación de los relojes».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos encuentran el cadáver de una persona que se precipitó desde el Puente Real
  2. 2

    La Feria de Mérida se despide con mal balance en el recinto del río Guadiana
  3. 3

    Iván vuelve a casa en su lucha contra el Guillain-Barré
  4. 4 Muere Paqui Yáñez, presidenta de la asociación de vecinos de las 800 de Badajoz
  5. 5 La plantilla del Badajoz amenaza con una huelga indefinida
  6. 6

    El hidropuerto de Alange ya solo espera que la Junta lo promocione para atraer visitas a la región
  7. 7

    Noche de aplausos y reivindicación: «Hoy sufrimos las consecuencias del abandono del campo»
  8. 8 Sigue en directo el acto de entrega de las Medallas de Extremadura 2025
  9. 9 El suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes extremeños
  10. 10 La consejera de Salud atiende a un hombre que se desvanece en plena misa por el Día de Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy María del Monte pide 28 años de cárcel para su sobrino Antonio Tejado