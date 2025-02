El llamativo acuerdo de separación al que llegaron Isabel Preysler y Carlos Falcó La reina de corazones ayudó a que las propiedades familiares del marqués de Griñón no fueran embargadas

Joaquina Dueñas Martes, 25 de julio 2023, 16:30

La reciente boda de Tamara Falcó ha vuelto a poner de actualidad la vida y andanzas de sus progenitores, Isabel Preysler y Carlos Falcó, que vivieron una intensa historia de amor que terminó con una traición y con un sorprendente acuerdo de separación que permitió salvar del embargo las propiedades familiares del marqués de Griñón. Y es que Isabel Preysler facilitó a su exmarido el dinero suficiente para poder asegurar la herencia del marqués.

La pareja se casó por la iglesia en 1980, después de dos años de noviazgo y de que la reina de corazones obtuviera la nulidad matrimonial de su primer marido, Julio Iglesias. Con el tiempo, los diferentes intereses hicieron que empezaran a llevar vidas distintas. Ella era una habitual de las fiestas de sociedad mientras que él disfrutaba pasando temporadas en el campo.

Así, en una de aquellas reuniones de gente guapa, Isabel conoció a Miguel Boyer, que se convertiría en su gran amor. La propia Tamara Falcó ha contado lo difícil que fue aquella etapa para su madre. «Mi madre lo pasó fatal, ella siempre dice que si no se llega a enamorar de mi tío Miguel no habría dejado su matrimonio, porque ella estaba bien. Lo que pasa es que se enamoró locamente de mi tío Miguel», contó en 'Lazos de sangre', el mismo programa en el que Isabel confesó que «en el principio no fue muy fácil, fue una temporada un poquito difícil, pero después, pasando el tiempo, llegamos a ser más amigos y más amigos hasta ser buenos amigos». «Es una cosa que siempre agradecí. Teníamos que vernos, que hablar y Carlos, que era un gran señor, lo hizo muy fácil», recordó.

Según recoge Pilar Eyre en el blog de 'Lecturas', Isabel también puso todo de su parte para que todo fuera más fluido. Así, parece que durante la separación, Isabel entregó a Carlos «cuarenta millones de pesetas» como una especie de compensación que «salvó del embargo y la quiebra las propiedades heredadas por los hijos del marqués de Griñón, entre ellas El Rincón», especifica la periodista. Así, la fortaleza del siglo XIX que data de 1862, pudo convertirse en el escenario para el esperado enlace de Tamara Falcó, que heredó el palacio ubicado en El Fresno junto a su hermano Manuel tras el fallecimiento de Carlos Falcó en plena pandemia, en marzo de 2020.

Cuando en 1985 el matrimonio entre el marqués de Griñón e Isabel Preysler se terminó definitivamente, la pareja anunció la separación y seguidamente se hizo oficial la relación con Miguel Boyer que ya había dejado de ser ministro de Economía y Hacienda, cargo que ostentó desde finales de 1982 hasta que el conocido como 'superministro' dimitió el 6 de julio de 1985 tras la huelga general del 20 de junio del mismo año por la reforma de las pensiones y por discrepancias con otros miembros del Ejecutivo.