Isabel Pantoja quiere recuperar la casa de La Moraleja que malvendió en 2015

Gloria Salgado Madrid Domingo, 11 de agosto 2024, 17:21 | Actualizado 17:36h.

Se dice que uno siempre regresa al lugar donde fue feliz. Esa es la razón por la que Isabel Pantoja quiere recuperar la casa en la que vivió durante dos décadas en La Moraleja, una de las zonas más lujosas de Madrid.

«Ella ha intentado recuperar el chalet, ha mandado a unas cuantas personas a informarse sobre las condiciones de la casa, pero le han dicho que no, que la casa no se vende. Pertenece a un importante empresario del sector de la telefonía de nuestro país y no quiere deshacerse de la casa, de hecho ahora la están reformando», desveló el periodista Kike Calleja el pasado sábado. Una casa que, en la actualidad, costaría en el mercado el triple de lo que Isabel recibió por ella hace tan solo nueve años.

Se trata de un chalet de más de 1.000 m2 edificados ubicados en una parcela de casi 3.000 divididos en dos plantas. Al menos cuando pertenecía Isabel Pantoja, antes de la obra que tuvo que realizar el actual propietario ya que, dijeron, la tonadillera se llevó hasta el mármol, tenía cinco dormitorios, seis baños, gimnasio, una piscina de invierno y otra de verano.

Pantoja la adquirió en la década de los 90 por 90 millones de pesetas, unos 540.000 euros. Hasta entonces vivía con su hijo en un piso del barrio de Salamanca y su amiga Encarna Sánchez incentivó que cambiase su ubicación a la misma zona en la que la locutora residía. Incluso las malas lenguas decían que habían construido un túnel para conectar ambas casas.

La artista tenía como vecinas a mujeres tan conocidas como Tita Cervera, Concha Velasco, Ana Obregón, Lola Flores y Rocío Jurado. Allí vivió algunos de sus años más felices hasta que, obligada por las deudas, la vendió en el año 2015 por un millón y medio de euros pese a que su intención era conseguir cuatro millones, pero la situación económica apremiaba. Ahora que ha mejorado su economía por los beneficios de su gira y con la previsión de la jugosa cantidad que se embolsará llevando su vida a la pequeña pantalla, quiere recuperar la que fue su casa durante veinte años, aunque, por el momento, no parece posible.

Otra opción que lleva barajando un tiempo Isabel Pantoja, sabiendo lo difícil que sería conseguir su antigua casa, es adquirir un solar en la misma zona y construirse su propia vivienda, tal y como contó la periodista Paloma García Pelayo en el programa de Antena 3 'Y ahora Sonsoles' el pasado mes de febrero.

