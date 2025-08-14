HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Amina ejercerá de madrina en la boda de su padre, Cayetano Martínez de Irujo

La reconciliación con su hermana Eugenia avivó los rumores de que ella pudiera llevarle al altar

Joaquina Dueñas

Jueves, 14 de agosto 2025, 08:49

Desde que se conoció que Cayetano Martínez de Irujo iba a casarse con Bárbara Mirjan el próximo octubre, comenzaron las especulaciones sobre quién sería la madrina de este enlace, ante la ausencia de la madre del novio, fallecida en noviembre de 2014. Desde el principio se barajaron dos nombres: el de su hermana Eugenia, durante décadas «la niña de sus ojos», y el de su hija, Amina. Finalmente, el novio ha confirmado que será Amina quien le lleve al altar en este día tan importante.

Después de un tiempo distanciados, la reconciliación con Eugenia había avivado los rumores de que fuera la benjamina de la duquesa de Alba quien acompañara a su hermano; sin embargo, ella misma lo desmentía hace unas semanas, apuntando hacia su sobrina: «No, obviamente no; lo lógico es que sea Amina, su hija», expresó. Y es que, según Cayetano, han vuelto a tener relación, «aunque no de la misma manera».

En todo caso, para el conde de Salvatierra era muy importante la presencia de su hermana el día de su enlace, y su reencuentro resultó determinante para poner en marcha la maquinaria de la boda. De hecho, desde su entorno aseguran que a la duquesa de Montoro le hace «mucha ilusión» el inminente enlace y que está volcada en los preparativos.

Cayetano Martínez de Irujo (62) y Bárbara Mirjan (29) se darán el «sí, quiero» el próximo 4 de octubre en la Iglesia del Cristo de los Gitanos, en Sevilla, para celebrarlo a continuación en la finca Las Arroyuelas, el latifundio de 1.500 hectáreas, a apenas media hora de la capital hispalense, que el duque de Arjona heredó de su madre. Todo un acontecimiento que promete reunir a lo más granado de la sociedad sevillana.

