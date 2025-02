Alice Campello: «Mis depresiones postparto han influido y las suyas, también»

Gloria Salgado Madrid Jueves, 15 de agosto 2024, 13:11 | Actualizado 16:20h. Comenta Compartir

Alice Campello ha hablado. Siguiendo la estela de Álvaro Morata, la empresaria italiana ha escogido a un periodista para que haga de mensajero en su ruptura con el deportista. Si el futbolista escogió a Javi de Hoyos, la 'infuencer' italiana ha hecho lo propio con Isabel Rábago, con la que ha tenido una conversación «muy larga».

La colaboradora del programa 'Vamos a ver' ha asegurado que Campello se ha mostrado «muy generosa» al responder sin tapujos a todas sus preguntas. Respecto a si hubo acuerdo entre ambas partes a la hora de hacer pública la ruptura, Alice «me deja claro que es de mutuo acuerdo y que era muy consciente del momento en el que lo iba a hacer, pero que él tenía que ser el primero», ha explica Rábago, refrendando la respuesta que dio Morata a la misma cuestión.

En cuanto a la fiesta a la que Álvaro Morata acudió tras su ruptura, Alice Campello asegura que el futbolista «no estaba con ninguna chica». «Te puedo asegurar que estaba destrozado», ha insistido en el punto que ambos han acentuado en todo momento, el de las infidelidades, puesto que una compañera de Rábago, Alexia Rivas, aseguró que el futbolista «hizo vida de soltero», dejando muchas dudas en el aire.

«Somos dos personas muy jóvenes, los dos hemos sido muy inmaduros a la hora de gestionar determinadas situaciones, son muchos hijos, momentos de inestabilidad de estar de un país a otro…», ha narrado sobre la razón de su ruptura antes de desvelar que «mis depresiones postparto han influido y las suyas, también, lo cual no nos ha permitido gestionar determinadas situaciones entre nosotros».

Pese a la separación, Alice Campello ha manifestado que «el amor no se acaba de un día para otro. Nos queremos infinito, nos respetamos una barbaridad y eso no va a cambiar nada. Estábamos ya en un punto que nos estábamos consumiendo». «Es lo que necesitamos en este momento (..) Pongo mi cuerpo porque me ha respetado toda la vida y que no me ha sido infiel, sé que mataría por mí», ha añadido.

¿Tanto amor podría llevar a una segunda oportunidad? ha dicho la influencer: «Esto es lo que necesitamos ahora, no sé lo que va a pasar, pero es lo que necesitamos ahora», es la frase que la mujer del delantero del A.C. Milan con la que parece dejar abierta una puerta a la reconciliación. Un punto en el que no coinciden ya que el futbolista da por «zanjada» la relación con la madre de sus cuatro hijos.

