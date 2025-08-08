Innumerables proyectos musicales pespuntean la carrera de Lorenzo González (Cáceres, 1975), integrante de la banda de Robe, a la que aporta voz, bajo y guitarra. ... Lorenzo González transita por el verano con gazpacho y sin siesta, intentando exprimir al máximo el tiempo con los suyos.

–¿Le gusta el verano?

–Cada estación tiene su encanto. A mí me ocurre que, cuando te estás acostumbrando a él, tienes encima el otoño. Y así con la siguiente.

–¿A qué hora arranca el día en verano? ¿Cambia su horario en verano? ¿Duerme más?

–Generalmente duermo poco. En verano, además, el aroma y frescor de la mañana me invita a estar antes en pie.

–Suele hacer más deporte, menos o igual que el resto del año?

–Diría que el mismo. Pero sí es una estación que me recuerda que hice menos del que debería.

–¿Aumenta sus lecturas en verano?

–Aumentan mis lecturas de ocio. Me gusta leer, el verano es un buen momento para iniciar lecturas pendientes e incentivar a los que tengo cerca.

–¿Diría que su participación en actividades culturales aumenta o disminuye en verano?

–Lo que cambia para mí es el tipo de actividad cultural en el que participo.

–¿Es de las personas que va apuntando cosas para hacerlas en verano o durante las vacaciones?

–No considero el verano una época especial para el arranque de nuevos proyectos. Sí, quizá, un momento de reorganización de ideas.

–¿Cuál es su plato favorito durante el verano?

–Gazpacho.

–¿Cambia su estilo de alimentación? Es de los que se abandona más o al revés, se cuida más?

–Me dejo llevar por los platos de la temporada. Tratas de cuidarte un poco más hasta que te das cuenta de que no está siendo así.

–¿Echa la siesta?

–Es una rutina que no he practicado creo que nunca. Curiosamente ha sucedido igual con mis hijos.

–¿Aguanta bien el calor?

–Creo que lo tolero bien. Quizá lo pienso así porque, en mi profesión, el frío puede hacer estragos en la voz. Con el calor no ocurre tanto. Eso sí, no me gusta el uso excesivo de aires acondicionados.

–¿Aprovecha para dedicar más tiempo a los amigos, a su familia?

–Procuro dedicarme a los míos durante todo el año, vaya. En verano hay más tiempo libre y hay que intentar que sea un tiempo de calidad con familia y amigos.

–¿Diría entonces que socializa más en verano?

–Creo que es otro tipo de socialización. Tu estado mental es distinto.

–Suele viajar en verano o también el resto del año?

–Más en verano.

–¿Cuál es su sitio favorito o al que más acude en verano?

–El que descubro en cada viaje se convierte en mi nuevo lugar favorito.

–¿Suele ver los programas de televisión veraniegos o prefiere el cine?

–¿Tele qué? Cine, teatro, conciertos, radio...

–¿En los días de verano previos a las vacaciones, trabaja menos o más?

–Depende. Si estamos preparando gira te encuentras en un trabajo intenso, continuo. Si andas preparando material nuevo, grabaciones, el contenido es menos intenso, al menos físicamente. Mentalmente estás entregado a las musas y es mejor que no te molesten (risas).

–¿Durante las vacaciones desconecta del todo?

–No. Conecto con mis asuntos de otro modo.

–¿Suele planificar el verano o es más de lo que se lo planifique la familia, los amigos?

–Soy más de los que se dejan llevar.

–¿Le cuesta volver al ritmo del trabajo?

–Me cuesta sobre todo volver a hacerme con la organización y el modo de trabajo que «abandoné» gracias al verano.

–Un día de verano especial que recuerde.

–La imagen del día en que mi hijo mayor comenzó a andar por primera vez en la orilla de una playa de Huelva con el rostro de mi mujer, al fondo, sonriendo.