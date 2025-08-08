HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Lorenzo González en una imagen de archivo durante una actuación. HOY

Un día de verano con...

Lorenzo González
«El verano sirve para reorganizar las ideas»

El cantante y músico se entrega en esta estación al cine, el teatro y los conciertos

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:42

Innumerables proyectos musicales pespuntean la carrera de Lorenzo González (Cáceres, 1975), integrante de la banda de Robe, a la que aporta voz, bajo y guitarra. ... Lorenzo González transita por el verano con gazpacho y sin siesta, intentando exprimir al máximo el tiempo con los suyos.

