Los vecinos de la Sierra de Gata se preparan para «plantar cara» a un tercer proyecto minero

No son dos sino tres ya los proyectos mineros que hay sobre la mesa para la Sierra de Gata. A los permisos de investigación solicitados a la Junta por una empresa gallega para buscar litio, estaño, wolframio y tántalo en esta comarca del norte cacereño, ... se ha sumado ahora la petición de otra más.

Se trata de una empresa registrada en Valencia, Technology Metals Europe S. L, que es filial de otra de capital asiático. En su caso, según la información publicada en el BOP, el permiso de investigación solicitado es para buscar litio, estaño y wolframio en terrenos sitos en los términos municipales de Valverde del Fresno, Eljas y San Martín de Trevejo, en la provincia de Cáceres, y a los de El Payo y Navasfrías, en la provincia de Salamanca (Castilla y León).

«Se da la circunstancia que cerca del 95% del espacio al que afecta este permiso de investigación se encuentra en la Red Natura 2000», afirma Pedro Geraldes, portavoz de 'Sierra de Gata viva', la plataforma ciudadana que surgió en la comarca hace seis años contra este tipo de industrias extractivas.

El anuncio de los permisos de investigación solicitados para los dos primeros proyectos mineros ha reactivado a la plataforma y el tercero, conocido la semana pasada, no ha hecho más que confirmar a los vecinos de Gata la conveniencia de continuar perfilando actuaciones para tratar de frenar estas iniciativas.

«Nos oponemos a todas y vamos a plantar cara», afirma el portavoz de 'Sierra de Gata viva'. Por eso han registrado ya alegaciones contra la petición de los dos primeros permisos y están a la espera de la apertura oficial del plazo para presentarlas al tercero. En todos los casos, acompañadas de firmas que comenzaron a recoger este jueves en un acto público contra las minas convocado junto al Ayuntamiento de Acebo, uno de los 19 pueblos que conforman esta comarca en la que están censados más de 13.000 vecinos.

Con pancarta, carteles y megáfono en mano, los vecinos de Gata concentrados dejaron claro que no quieren minas en el territorio. Lo hacían poco después de que la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, llevara el asunto al pleno de la Asamblea.

«Los vecinos de Gata están muy preocupados porque no quieren que se abra su sierra en canal para extraer wolframio», resumió De Miguel. «Las minas son incompatibles con su ganadería y agricultura sostenibles y con su turismo de calidad», argumentó. Pidió por eso a la Junta que no conceda a las empresas los permisos de investigación.

Fue la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, la que se ocupó de responderla. «La Junta no ha concedido ningún permiso de investigación en Sierra de Gata», le dijo. Y así es porque su tramitación no ha finalizado. De hecho, aún está abierto el plazo de exposición pública y presentación de alegaciones. O, lo que es lo mimo, iniciándose un proyecto que puede acabar o no en una mina.

Ocho municipios

«Para que haya una mina, primero se tienen que cumplir los requisitos para que se conceda el permiso de investigación, después que la misma sea positiva y más tarde que se cuente con el visto bueno de los ayuntamientos de la zona». Así que, por ahora, concluyó la consejera de Agricultura, «no hay ni permisos ni proyecto».

Pero los vecinos de Gata no quieren que lleguen a producirse los primeros. «Sabemos que aún queda mucho camino por recorrer para que haya una mina, pero también que si no se planta oposición desde el principio, después es más difícil parar el proyecto; nosotros no queremos que estas empresas lleguen a aterrizar en el territorio».

Los permisos para los dos primeros proyectos mineros, ya en tramitación, han sido presentados por la empresa Omega Real Estate Sociedad Limitada Unipersonal, con sede en Oleiros (La Coruña) y afectan a ocho municipios: Valverde del Fresno, Eljas, San Martín de Trevejo, Villamiel, Acebo, Hoyos, Perales del Puerto y Villasbuenas de Gata. Los tres primeros también están incluidos en el terreno objeto del tercer permiso pedido por Technology Metals Europe S. L.

«Vamos a luchar para evitar que se dilapide la inversión que se lleva haciendo años en esta comarca, en favor de la agricultura, la ganadería y el turismo, por una industria extractiva con empleo temporal», indica el portavoz de 'Sierra de Gata viva'. «Defendemos el patrimonio, el entorno natural, la población y los recursos de la comarca; queremos evitar los graves perjuicios que tendría una mina».