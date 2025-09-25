HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 25 de septiembre, en Extremadura?
Incendio forestal de Jarilla del pasado mes de agosto. HOY

La Asamblea de Extremadura aprueba la creación de una comisión de investigación sobre los incendios

Vox y Unidas por Extremadura se suman a la propuesta del PSOE mientras que el PP habla de «cortina de humo»

Juan Soriano

Juan Soriano

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:44

Los tres grupos de la oposición parlamentaria en la Asamblea de Extremadura, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura, suman sus votos para la creación de ... una comisión de investigación sobre los incendios forestales que han ocurrido este verano en la región.

