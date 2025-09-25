La Asamblea de Extremadura aprueba la creación de una comisión de investigación sobre los incendios

Los tres grupos de la oposición parlamentaria en la Asamblea de Extremadura, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura, suman sus votos para la creación de ... una comisión de investigación sobre los incendios forestales que han ocurrido este verano en la región.

La iniciativa, propuesta por el PSOE, ha recibido en el debate parlamentario el apoyo de Vox y Unidas por Extremadura, aunque la votación no tendrá lugar hasta el final de la sesión plenaria de este jueves. Por su parte, el PP ha rechazado la iniciativa al considerar que se trata de una «cortina de humo» para desviar la atención de otros asuntos, como el juicio al secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, ha defendido que la comisión de investigación es necesaria porque no es suficiente con la comparecencia que ofreció el consejero de Presidencia, Abel Bautista, en el pleno de hace dos semanas. «Estamos ante una crisis grave ambiental, económica y social que requiere de luz y taquígrafos», ha indicado.

Álvarez ha señalado que hay cuestiones por aclarar, como la falta de inversión en la limpieza del monte tras una temporada especialmente lluviosa. También se ha preguntado por qué no se avisó del riesgo para el hospital Virgen del Puerto de Plasencia y qué pasó el 15 de agosto para que el Ejecutivo autonómico decidiera acusar al Gobierno central de no facilitar medios para combatir el fuego.

Asimismo, ha cuestionado por qué no se declaró el nivel 3 en el incendio de Jarilla cuando «estaba descontrolado», lo que hubiese supuesto traspasar el mando al Gobierno, tal como hizo la Junta con el apagón que tuvo lugar el pasado mes de abril.

Álvarez ha lamentado que la oposición no recibió información del Gobierno extremeño y que la presidenta de la Junta, María Guardiola, ha eludido comparecer para hablar de este incendio. En su opinión, es necesario «depurar responsabilidades políticas, identificar carencias estructurales y sobre todo que no vuelvan a ocurrir estos incendios».

También ha cuestionado la dotación de las ayudas convocadas por el Gobierno regional. «Son ustedes los responsables del peor incendio que ha tenido esta tierra», ha señalado de forma directa a la bancada popular.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, se ha mostrado a favor de la comisión de investigación, una medida que su propio grupo ya había puesto sobre la mesa.

A su juicio, es necesario «dar luz a una situación dramática», ya que la gente que lo ha vivido de cerca ha visto «la descoordinación y las negligencias». Según ha indicado, la comisión es de justicia para los trabajadores del Infoex, «a los que se ha puesto en peligro y no se les ha dado avituallamiento necesario» con más de ocho horas sin agua. También para los agentes del medio natural, «un colectivo ninguneado y maltratado», y para los vecinos que veían arder el monte. Asimismo, ha asegurado que la Junta no ha aplicado ningún plan de defensa para las 14 zonas de alto riesgo de incendios y ha cuestionado que incendios como el de Llerena no contaran con los medios necesarios.

Irene de Miguel ha criticado que la Junta pidiera al Gobierno central más recursos para el incendio de Jarilla, mientras afirmaba que no se podía atacar el fuego por sus características. En su opinión, se debió a una estrategia del PP nacional coordinada con los ejecutivos populares de Extremadura, Castilla y León y Galicia.

«Sin un buen diagnóstico, difícil será poner remedios efectivos», ha añadido, por lo que ha anunciado que votará a favor de la comisión de investigación.

Ángel Pelayo Gordillo, de Vox, también ha afirmado que su grupo apoyará la iniciativa del PSOE para tratar de conocer «causas, responsabilidad y soluciones para que Extremadura no arda».

Para Gordillo, las explicaciones que ha ofrecido la Junta hasta ahora no son suficientes, ya que no se han explicado los motivos de los incendios, que a su juicio se deben a que «los montes están sucios, porque no se pueden limpiar, ya que se necesitan una serie de reglamentaciones que los agricultores no pueden asumir». Algo que achaca a las normas comunitarias que apoyan tanto el PP como el PSOE.

También considera que el Gobierno central no ayudó lo suficiente, pero estima que el Ejecutivo extremeño debe hacer balance de qué ha podido hacer mal y explicar cuáles son las medidas que piensa adoptar para evitar nuevas catástrofes.

«Cortina de humo»

El portavoz del Grupo Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha respondido con dureza a los tres grupos de la oposición por apoyar la creación de una comisión de investigación por los incendios.

Para el PP, esta iniciativa no es más que «una cortina de humo porque el PSOE necesita tapar los escándalos judiciales de su secretario general». Asimismo, ha apuntado que Unidas por Extremadura quiere tapar «su incompetencia» y que Vox pretende «tapar su falta de proyecto político haciendo seguidismo de la izquierda».

Sánchez Juliá estima que la comisión de investigación se basa en «mentiras oportunistas» y que sólo busca «generar ruido con intervenciones de impostados expertos en gestión de emergencias y extinción de incendios».

También ha destacado que el Ejecutivo regional ofreció información «minuto a minuto, con más de cuarenta comparecencias públicas» y que ha explicado las condiciones climáticas, los medios empleados y solicitados y los planes de evacuación. Igualmente, ha apuntado que no era necesario declarar el nivel 3 y que ello no hubiese supuesto contar con más recursos, sino sólo una cesión del mando al Gobierno central. De hecho, ha recalcado que se pidió ayuda y que no llegó.