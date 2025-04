Una treintena de jóvenes indios no podrá estudiar FP en Extremadura por la falta de visados

Juan Aguilar Jueves, 17 de octubre 2024, 09:46 Comenta Compartir

«España no me quiere». Esa es la conclusión de 40 estudiantes de India a quienes se les ha denegado el visado para estudiar ciclos formativos en Gastronomía, Hostelería y Turismo en España, a pesar de cumplir con todos los requisitos documentales. Una treintena de ellos iba a venir a Extremadura.

¿El motivo de denegación de visado? «El interesado no acredita la veracidad de los motivos alegados para solicitar el visado, siendo el objetivo de su solicitud una finalidad diferente a la manifestada». En otras palabras, no creen que su intención real sea la de ser estudiante.

Solicitar un visado para estudiar en España es un proceso que requiere al menos 6 meses de preparación, los cuales incluyen la presentación de numerosos documentos. Entre ellos, carta de admisión del centro de estudios, traducciones juradas, apostilla de la Haya, ausencia de antecedentes penales, seguro médico privado, certificado médico de no padecer enfermedades contagiosas, prueba de solvencia económica con mínimo 10.000 euros en cuenta y contrato de alquiler en España.

España es un referente mundial en Turismo y Hostelería, y muchos estudiantes indios quieren formarse aquí, atraídos por la calidad educativa y la reputación del país en este campo. De la misma forma que India ve a Alemania como país de referencia para estudiar Ingeniería, España está concebido como país líder mundial para formarse en el sector de la Hostelería.

Más de un millón de estudiantes indios salen cada año a estudiar al extranjero, generando un mercado que mueve 30.000 millones de euros anuales. Sus destinos preferentes son EE UU, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y cada vez más, Europa.

Estudiante afectada «El Consulado sigue dudando de mi intención de ser estudiante. No entiendo nada», lamenta la estudiante india Suman Udgata

El 80% de estos 40 estudiantes habían elegido pueblos de Extremadura para estudiar atraídos por a sus múltiples beneficios. Entre ellos están la baja ratio alumno-profesor, las clases de español extracurriculares facilitadas por el centro y un coste de vida asequible, según María López de Bayas Alcántara, pacense encargada de ayudar a los estudiantes en la selección de ciclos formativos y homologación académica.

Vecinos de pueblos como Hornachos, Villafranca de los Barros, Alburquerque, Plasencia, Montijo, Orellana la Vieja o Monesterio esperaban ilusionados la llegada de jóvenes internacionales que ya habían abonado hasta dos meses de alquiler por adelantado y suponían una forma de repoblar la España vaciada.

«Me llama la atención que la embajada no alegue falta de documentación o medios económicos insuficientes. Se justifica el rechazo de mi visado con un criterio subjetivo: Dudo que quieras estudiar en España. He perdido un año académico y todo el proceso ha supuesto una pérdida de energía, tiempo y dinero. Está claro que España no quiere estudiantes indios, no es normal un rechazo masivo de visados de este calibre sin una razón objetiva y concreta«, explica el estudiante indio Karma Tsten Choda Butia.

«Obtuve un premio extraordinario en Artes Culinarias en India, mi sueño de especializarme en Panadería y Pastelería en España se ha roto. Tras mostrar mis calificaciones previas, el Consulado sigue dudando de mi intención de ser estudiante. No entiendo nada», lamenta la estudiante india Suman Udgata.

«La llegada de estudiantes internacionales suponía un motor económico importante para el pueblo. Estos jóvenes necesitan alojarse, comer y vivir aquí. Estábamos muy entusiasmados con su llegada como forma de vida a una zona rural que envejece paulatinamente», añade Isabel Morán Pérez, vecina de Villafranca de los Barros.

Jesús Cáceres Navarro, joven natural de Hornachos, antiguo cocinero en el Restaurante Atrio en Cáceres y actual cocinero en Estados Unidos para el chef José Andrés (2 estrellas Michelín), critica que «como vecino de Hornachos, donde esperábamos 13 estudiantes extranjeros, me duele especialmente la falta de visión de las Embajadas de España en el exterior ante una realidad evidente: España es la primera potencia mundial en Gastronomía y Servicios de Hostelería. Rechazar visados a estudiantes internacionales que vienen a formarse en nuestro país en este sector es un gran error, que perjudica a nuestra economía local y hará que otros países nos adelanten en el ranking de formación culinaria».