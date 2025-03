«Tras el temblor fui a mirar el mar por si se producía un tsunami»

Leyre López, de Badajoz, está de vacaciones en Sesimbra con su familia cuando sintió el terremoto con epicentro en la costa frente a Portugal. ... Hay que tener en cuenta que el epicentro del movimiento sísmico ha estado en el Océano Atlántico prácticamente enfrente. «Yo estaba dormida -ha relatado esta mañana a HOY- y de repente he escuchado la puerta del armario cimbrearse. Estaba siendo consciente de que no era normal cuando he visto que me estaba moviendo de lado a lado en la cama. Entonces he caído en la cuenta de que era un terremoto. Diría que ha durado todo unos seis o siete segundos porque me he despertado y luego he sido consciente de que no era un sueño».

Lo siguiente que hizo esta extremeña fue ir a las habitaciones a ver si todos estaban bien. «Estaban todos dormidos, solo mi padre se había enterado y se había vuelto a dormir, pero yo enseguida fui al salón, desde donde se ve el mar por si podía producirse un tsunami o algo así. Estaba todo en calma, pero me quedé por si hubiera una réplica. Entonces me doy cuenta de que las luces de los pasillos de fuera y zonas comunes empezaron a encenderse. Eran vecinos, que habían salido de sus casas a comprobar que la estructura del edificio estaba bien, y entonces me he dado cuenta de que no era la única, de que mucha más gente había sentido el terremoto. Luego me desvelé y al rato leí en el HOY a través de mi móvil que el epicentro había estado a 84 kilómetros de Lisboa, por eso se notó tanto».

También en Sesimbra y por tanto a poca distancia del epicentro estaba la extremeña Sandra M., de 13 años. Ella dormía en una litera, por suerte, dice, en la parte de abajo. «Ha empezado a sonar todo, mi amiga estaba durmiendo conmigo pero ni se ha enterado. Yo sí me desperté y mi abuelo vino a comprobar que estábamos bien porque sabía que estábamos en una litera. Luego me quedé una hora y media despierta, estaba flipando porque no había vivido algo así en mi vida. Menos mal que estaba abajo en la litera», cuenta aún asombrada.

«Como un trueno»

Con menos intensidad, pero también se ha sentido en Extremadura. Lidia Tercero, que reside en la Ronda Norte de Badajoz, ha podido percibir el seísmo. «A las seis y pocos minutos he sentido como si el suelo se moviese y rápidamente al mirar hacia la ventana he notado que ésta se movía un poco y justo en ese momento he escuchado un ruido, como si un camión se acercara rápido o como un trueno, algo similar. Ha sido en ese momento cuando he sido consciente de que era un terremoto», ha explicado a HOY.

«Al principio me quedé parada sin saber qué hacer pero suponía que no iba a durar mucho. Cuando cogí el móvil me había llegado una notificación para avisar de que había habido un terremoto. El mensaje daba datos de lo sucedido y qué pasos seguir, además, avisaba de que podía haber una réplica», detalla aún extrañada por el terremoto.

A Macarena Robles, también residente en la capital pacense, el temblor le ha despertado. «Se ha movido el ventilador del techo, he tocado la mesilla de noche y también se estaba moviendo y justo me ha llegado una notificación de la red de alertas», narraba. «Ha sido duradero, diría que unos 10 segundos o más. Yo vivo en la Barriada de Llera y se ha notado perfectamente», expresa esta pacense, que se siente sorprendida porque en su círculo más cercano no lo hayan sentido.

Toñi Higuero, que reside en Valencia de Alcántara, cuenta a HOY que ha sido extraño. «Fue una cosa rara, como una vibración muy tenue. En casa no se ha movido nada ni ruido, solo una vibración pero apenas se notaba», describe la valentina. «Estaba en la cama y lo sentí pero porque estaba despierta si no, no lo hubiera notado», apostilla.

Unos kilómetros al sur, en La Codosera, Américo Gonçalves asegura que en su casa sí se ha dejado notar. «Estaba acostado en la cama, despierto y se han sentido pequeñas vibraciones de la lámpara», destaca.