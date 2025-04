«Sobran casas rurales pequeñas y faltan hoteles de 3 y 4 estrellas»

«En Extremadura sobran casas rurales y alojamientos pequeños y faltan hoteles de tres y cuatro estrellas». El es diagnóstico de Antonio Martínez, presidente de ... ACOTHEX (Asociación de Empresarios de Comercio, Turismo y Hostelería), que explica que «un alojamiento de cinco habitaciones necesita el mismo personal que uno de diez, pero ingresa por reservas la mitad, de ahí que en los negocios con pocas habitaciones, la rentabilidad esté normalmente más comprometida».

En su opinión, «el actual es un buen momento para invertir en alojamientos para turistas en Extremadura, porque es cierto que la ocupación ha crecido mucho en los últimos años y la región recibe cada vez más viajeros y suma más pernoctaciones».

Ahora bien, él opina que a modo de estrategia socioeconómica de calada, la comunidad debe apostar por un modelo que favorezca los «alojamientos de tamaño mediano o grande, que son los que ayudan verdaderamente a que crezca el tejido empresarial de una comunidad, porque generan empleo e impulsan negocios como restaurante y tiendas en el entorno, ya que no es lo mismo una familia que se hospeda en una casa rural en la que probablemente comerá y cenará que alguien que reserva una habitación en un hotel y seguramente saldrá fuera a comer y cenar y probablemente también comprará productos locales».

«Que el viajero tenga cosas que ver y hacer»

También cree necesario «trabajar para que el visitante tenga cosas que hacer y que ver mientras nos visita». «No puede ser que alguien viaje hasta Extremadura, reserve un alojamiento para varios días y se encuentren con que tiene solo un par de sitios para elegir dónde comer y cenar, o que se encuentre cerrado alguno de los contados sitios que tiene para visitar».

«La riqueza patrimonial y natural de la región es enorme, pero a veces los municipios no son capaces de sacar todo el provecho que podrían a esos recursos que tienen, bien porque no están abiertos bien porque no están bien publicitados y entonces hay una mayoría que desconoce su existencia». «También el turismo activo –completa– juega un papel importante en todo esto: que haya un barco para quienes visitan Monfragüe o el Tajo Internacional, o empresas que lleven a ver la berrea o practicar deporte son atractivos que atraen viajeros».

Por otro lado, Antonio Martínez pide también que aumenten las subvenciones, como un requisito necesario para facilitar proyectos turísticos. «Yo he emprendido en el sector hotelero en Galicia –asegura el presidente de ACOTHEX– y las ayudas llegan a cubrir hasta el 80% de la inversión, mientras en Extremadura no llegan al 40%».