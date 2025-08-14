Nacida en Oporto en 1976, la práctica profesional de Sandra Guimarães se ha extendido por todo el territorio ibérico y también en Canadá. Establecida en ... Cáceres desde 2023, no le teme al fiero calor extremeño, sino que lo disfruta y fluye dentro y fuera del Helga de Alvear, el museo que dirige.

–¿Le gusta el verano?

–Me encanta el verano, ¡es mi estación favorita!

–¿A qué hora arranca el día en verano? ¿Cambia su horario de levantarse en verano o solo durante las vacaciones?

–Dependiendo del día mis horarios varían, pero las vacaciones de verano supone un 'slow down', el ritmo se ralentiza.

–¿Suele hacer más deporte, menos o igual que el resto del año?

–Igual que el reto del año.

–¿Aumenta sus lecturas durante el verano?

–Siempre leo varios libros a la vez. Siempre en papel, por la noche... y si estoy de vacaciones, igual que los fines de semana durante el resto del año, a cualquier hora del día.

–¿Y qué hay de su participación en actividades culturales? ¿Aumenta o disminuye durante el verano?

–En verano sigo visitando museos y exposiciones, igual o más que el resto del año. Los museos son los mejores lugares para visitar en verano, no solo porque son frescos y ofrecen refugio ante las altas temperaturas, sino también porque hacen bien al alma.

–¿Es de las personas que van apuntando cosas para hacerlas en verano o durante las vacaciones?

–No especialmente.

–¿Cuál es su plato favorito durante el verano?

–Almejas al Bulhao Pato y pescado ¡siempre!

Temperatura «Me gusta el calor y diría que lo aguanto muy bien lo cual es una ventaja cuando se vive en Cáceres»

–¿Cambia su estilo de alimentación?

–No varía mucho. Pescado y ensaladas son siempre lo habitual.

–¿Echa la siesta?

–Nunca hago siesta, no me gusta dormir durante el día.

–¿Aguanta bien el calor?

–Me gusta el calor y diría que lo aguanto muy bien. ¡Es una ventaja para vivir en Cáceres!

–¿Aprovecha para dedicar más tiempo a los amigos, a su familia o es de las que 'desaparece'?

–Por supuesto, tenemos más tiempo para los encuentros y hay que aprovecharlo.

–¿Diría entonces que socializa más en verano o en cualquier época del año?

–Igual, pero con diferentes personas durante las vacaciones, claro.

–El verano es el momento en el que la mayor parte de las personas viajan. ¿Usted viaja más?

–Yo viajo igual en verano que durante el resto del año.

–¿Cuál es su sitio favorito o al que le gusta viajar en verano?

–Tengo varios sitios favoritos y son todos cerca del océano Atlántico. En verano siempre me gusta volver a Portugal.

–¿Suele ver los programas televisivos veraniegos o prefiere el cine?

–No tengo televisión, prefiero ver el cine.

Sin desconexión «En las vacaciones trabajo igual porque hay mucho que preparar para septiembre»

–¿En los días de verano previos a las vacaciones trabaja menos o más por su profesión?

–Trabajo igual, porque aunque parece que el ritmo se ralentice hay mucho que preparar para septiembre y sigo trabajando en vacaciones.

–¿Entonces durante las vacaciones no desconecta del todo?

–Nunca desconecto del todo, pero me gustaría.

–¿Suele planificar el verano o es más de que se lo planifique la familia, los amigos?

–Hay cosas que planifico, pero durante las vacaciones también me gusta decidir sobre la marcha.

–¿Le cuesta volver a su ritmo de trabajo?

–No me cuesta nada porque el trabajo es mi pasión.

–Un día de verano especial que recuerde.

–Siempre hay días especiales, me cuesta elegir. Me quedo con algunos recuerdos recientes, como el inicio del verano del año pasado, mi primero en el Helga. El 28 de junio tuvimos una DJ session fantástica, coincidiendo con la inaguración de la exposición de Susan Hiller que luego viajó a Lisboa, lleno de momentos compartidos y divertidos en comunidad. Me sentí una más.