Sandra Guimarães, en una imagen proporcionada por el Museo Helga de Alvear. ESTRELLA JOVER

Un día de verano con...

Sandra Guimarães
«Todos mis sitios favoritos están en el océano Atlántico»

Esta comisaria artística mantiene su gran ritmo lector también en el periodo estival

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:41

Nacida en Oporto en 1976, la práctica profesional de Sandra Guimarães se ha extendido por todo el territorio ibérico y también en Canadá. Establecida en ... Cáceres desde 2023, no le teme al fiero calor extremeño, sino que lo disfruta y fluye dentro y fuera del Helga de Alvear, el museo que dirige.

