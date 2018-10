SIEx aprueba su integración en el PSOE Congreso extraordinario de SIEX El 85% de los delegados que asistieron al congreso votaron a favor de iniciar el proceso de negociación JOSÉ M. MARTÍN Sábado, 20 octubre 2018, 18:48

El congreso extraordinario de Socialistas Independientes de Extremadura (SIEx), que tuvo lugar en la mañana de este sábado en Valdesalor, aprobó su disolución e integración de la formación en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con un 85% de los votos a favor de iniciar el proceso de negociación.

La celebración del congreso se deriva del último comité regional del partido y a la cita asistieron 88 de los 94 delegados que tiene Siex. A partir de ahora, se pondrá a trabajar la comisión negociadora que estará formada por cuatro representantes de SIEx y cuatro del Psoe. «Si no hay ningún escollo, la marca Siex no se presentará a las elecciones de 2019», expone Antonio Vélez, portavoz de la formación independiente, que no espera que haya ningún tipo de problema ya que «la oferta vino del Psoe».

Con la integración, desde las filas de SIEx se quiere apoyar la idea de unidad que consideran fundamental en los partidos que «forman parte del socialismo democrático», en palabras de Vélez, que añade que todavía es pronto para hablar de nombres, cargos y listas.