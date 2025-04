La Seguridad Social tendrá que indemnizar a dos jubilados pacenses a los que negó el complemento por hijos

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha sido condenado en dos recientes sentencias firmadas por los Juzgados de lo Social Número 2 ... y 4 de Badajoz al pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados a dos hombres a los que denegó «injustamente» el complemento de maternidad en su pensión de jubilación.

Hay que recordar que este complemento económico aumenta la pensión en un porcentaje que varía según el número de hijos que se hayan tenido (5% si el progenitor tuvo dos hijos, 10% más para tres y 15% para se es padre de cuatro o más descendientes).

En uno de los dos casos enjuiciados en Badajoz, el demandante es un padre de tres hijos que se jubiló en 2016. En 2023, pidió a la Seguridad Social que se aumentara su pensión contributiva con el citado complemento por maternidad. Sin embargo, la Seguridad Social se lo denegó, alegando prescripción. Un argumento tumbado el año pasado por el Tribunal Supremo, que corrigió a la Seguridad Social, eliminando el plazo de cinco años para reclamar este plus a la pensión que Europa extendió también a los varones.

El 8 enero de 2024, el pacense interpuso una reclamación exigiendo el pago del complemento y una indemnización por los daños y perjuicios causados por el no reconocimiento.

Tres meses después, el INSS le reconoció ese aumento de su pensión y le pagó también los atrasos devengados, pero no contempló ninguna indemnización, alegando que la negativa de la Administración se debió a una supuesta prescripción y no a un una discriminación por razón de sexo. No contento con esa solución, y a pesar de que la cantidad reconocida y abonada era la correcta, el perceptor de la pensión decidió acudir a los tribunales, entendiendo que se le había infligido un daño moral. Solicitó por ello una indemnización por daños y perjuicios. Y el órgano judicial condena a la Seguridad Social a pagar al pensionista 1.800 euros.

Esa es la misma cantidad que ya ha reconocido la jurisprudencia del Tribunal Supremo para casos similares. El Alto Tribunal adopta esta medida «para evitar desigualdad y agravios comparativos que surgirían de conclusiones indemnizatorias distintas ante un mismo tipo de resoluciones de la entidad demandada».

Las dos sentencias emitidas en Badajoz han sido conseguidas por el Onsurbe Abogados, con la dirección letrada del abogado Jorge Calvo. «Se debe reconocer este derecho a todas las personas sin que pueda haber discriminación alguna. Esta indemnización hace justicia sobre el hecho de que la Administración ha obligado al ciudadano a emprender acciones judiciales para defender su derecho», asevera el letrado.

Las sentencias consideran que la actuación del INSS «vulnera» el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española, incurriendo en «discriminación directa por razón de sexo», al denegar al padre una prestación que «en iguales condiciones sí habría sido reconocida a una madre».

Las distintas sentencias subrayan que los demandantes no solo tuvieron que esperar «injustamente» el reconocimiento de un derecho por su contribución demográfica, sino que se vieron «forzados a acudir a la vía judicial para obtenerlo».

En consecuencia, se reconoce el derecho de ser indemnizado por los «perjuicios sufridos, no solo económicos, sino también morales, derivados del esfuerzo procesal exigido injustamente por la Administración».

Desde el mismo despacho, el abogado Álvaro Ronquillo destaca que «la Administración ha comenzado a reconocer este derecho por vía administrativa. Sin embargo, cuando se ha tenido que acudir a los tribunales, es legítimo exigir una indemnización por el perjuicio sufrido. En cada caso habrá que valorar el alcance del daño provocado por la demora», sostiene.

Esta «corriente de sentencias» abre la puerta a nuevas reclamaciones por parte de padres que, habiendo visto «vulnerados» sus derechos en el pasado, «pueden ahora reclamar indemnización por el perjuicio sufrido, incluso si el derecho fue reconocido con posterioridad.