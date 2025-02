Cuando sacarse la ESO llega a los 50 años

Yolanda García Morán tiene 53 años y está cursando 4º de ESO. No lo hizo en su momento y hoy, casi dos décadas después de ... abandonar la escuela, ha vuelto a sentarse en un pupitre.

«Cuando dejé los estudios estaba de moda irse a trabajar a pesar de todos los problemas que tuve en casa», recuerda esta cacereña. Cuenta su historia en el descanso entre clase y clase del centro de educación de adultos (EPA) Maestro Martín Cisneros.

En su aula hay jóvenes de 18 años, pasando por treintañeros y hasta personas que, como ella, superan los 50. La mayoría han retomado los estudios por necesidad cuando han visto que es prácticamente imposible trabajar sin el título de Educación Secundaria Obligatoria.

En Extremadura hay 16.195 alumnos matriculados en los 21 centros EPA que hay distribuidos por las principales ciudades de la región, además de en otras localidades más pequeñas de la provincia cacereña y pacense.

La red pública también dispone de aulas adscritas de la Consejería de Educación y varios institutos de Educación Secundaria que ofertan los títulos de ESO para personas adultas, Bachillerato nocturno y a distancia.

«Me ofrecieron en un principio hacerlo de forma no presencial, pero preferí venir a las clases y no me arrepiento. Estoy aprendiendo un montón y además estoy obteniendo muy buenas notas. Pensé que no iba a poder sacármelo, pero veo que puedo y eso también me da a nivel personal mucha autoestima», comenta Yolanda.

En su caso, se decidió hacerlo porque llegó un momento en que se sentía fuera de lugar. «Estaba obsoleta para muchas cosas como la informática y me apetecía retomarlo», reconoce antes de relatar que ha trabajado como dependienta, azafata, en una guardería y en una tienda de un negocio familiar.

También no le ha quedado más remedio que hacer varios parones profesionales porque tuvo que cuidar de sus padres. «Luego me casé, tuve dos hijos y, ahora que ellos ya son mayores y están opositando y sacándose una carrera universitaria, he pensado que es un buen momento para realizar lo que no quise hacer en su día», dice con una sonrisa.

«Lo que no he hecho antes lo estoy haciendo ahora todo de golpe», añade. Y es que su jornada es un continuo ajetreo de clases. Por la mañana está realizando un curso del Sexpe sobre actividades y gestión de empresas en Malpartida de Cáceres. De allí sale a las tres y media y, a la cuatro y cuarto de la tarde, comienza en el centro de adultos.

«Hay unos profesores maravillosos que te empujan a seguir adelante, te ayudan y te facilitan la labor», comenta consciente de que no es fácil volver a empezar casi de cero tras abandonar el sistema educativo.

Como ella, miles de personas de todo el país siguen el mismo camino y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) recomienda incrementar la educación para adultos con el objetivo de paliar la brecha formativa. El alumnado de enseñanzas de adultos ha caído a la mitad en una década. En el año 2013 había 392.271 estudiantes y en 2023 un total de 198.289.

De ese descenso de alumnos son conscientes también en los centros de educación de adultos, tal como detalla Rosa Alcañiz, profesora del centro EPA en Almendralejo. «Hay muchas vías por las que intentamos que los jóvenes titulen», afirma esta docente que lleva 16 años en la enseñanza.

Cuando eso no sucede llegan más tarde a los centros EPA. «Muchos alumnos los ven como una segunda oportunidad. De hecho, hay muchas mujeres, con los hijos ya mayores, que se ilusionan y se abren para ellas nuevas vías académicas y laborales». Y eso es justo lo que le está sucediendo a Yolanda.