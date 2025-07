José Manuel Gamero Rubio (Jerez de la Frontera, 1991) es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla. «Desde niño, tenía claro que quería ser ... periodista y que me gustaba mucho el fútbol, pero cuando jugaba al Fifa, lo que más me gustaba era narrar los partidos, como si fuera un locutor de radio», confiesa. Esas dos pasiones se unieron cuando empezó a llevar la comunicación del equipo histórico de su ciudad, el Xerez Club Deportivo, en una coyuntura peliaguda: el club estaba a punto de desaparecer y su mayor empeño fue llevar adelante la campaña SOS Xerez, que funcionó gracias al apoyo del Atlético de Madrid en la persona de Gil Marín. El equipo renació y hoy está en Segunda Federación. Después le llegó una oferta del Melilla, pero acabó en los equipos de comunicación del Cádiz y de una agencia de futbolistas. Desde enero de 2023, es el responsable de comunicación del Club Polideportivo Cacereño.

–¿Venir a Cáceres?

–Desde hace once años, mi pareja es cacereña, trabajaba en la farmacia de Pintores y ahora tiene la farmacia de Torre de Santa María. Tengo que agradecerle su apoyo. El mundo del fútbol es muy sacrificado. Viajas con el equipo los fines de semana cada 15 días. Te tienen que querer mucho para aguantarte. El caso es que presenté mi currículum a la directiva del Cacereño y me contrataron hace dos años y medio. Mi principal objetivo fue dotar de identidad corporativa al club, que no la tenía y creo que ahora la tiene muy marcada.

–¿El decano?

–Efectivamente. El Cacereño es el club decano de Extremadura y eso no se valoraba. El presidente, Carlos Ordóñez, y su equipo acabaron con las deudas y lo sacaron adelante, pero no presumíamos de que el Cacereño es el mismo club desde 1919 mientras que el Mérida, el Extremadura o el Badajoz son equipos refundados por impagos. Y es el mismo club con un presidente que es de Cáceres, algo muy importante. La Orden del Decano fue la campaña de abonados de la pasada temporada. Esa Orden representa la unión de equipo y afición. Como dice Julio Cobos, nuestro entrenador, la afición da oxígeno a los jugadores. Con 4.000 abonados das más oxígeno que con 2.500 y consigues más patrocinadores. Este año se ha contratado a un responsable de marketing, Carlos Martínez, para buscar patrocinadores.

–¿El equipo de comunicación?

–Todas las ideas están muy bien, pero necesitas un equipo para sacarlas adelante. Ahí aparece Sergio 'Mafia del Arte', que ha sido clave en la parte audiovisual y de diseño creativo. Otro gran colaborador es Quini. Javi Vázquez lleva diez años haciendo fotos para el Cacereño y Vanesa Pavón se incorporó la pasada temporada para fotografiar e hizo el álbum de cromos. Javi Bonilla echa una mano, Mimi se mete dentro de Dragoncito, nuestra mascota. Con ellos hemos lanzado el logo CPC, la línea gráfica de San Jorge y el dragón. El autobús del club, que ha salido en 'Marca' y está considerado uno de los mejores autobuses españoles de clubes de fútbol. La camiseta dedicada a la Virgen de la Montaña, las actividades con asociaciones. el diseño de los carnés con el abono Dragoncito para los niños… Todo es para conseguir una identidad corporativa y llegar incluso a quienes no les guste el fútbol.

–¿Esta temporada?

–Llevábamos trabajando en el eslogan de la campaña de abonados desde marzo, pero al ascender, lo hemos cambiado. El eslogan es: «Elige creer», con una segunda frase: «Y vívelo en primera persona». Viendo la enorme corriente que surgió en los play off, hemos hecho un guiño a la gente. Estamos trabajando también con las peñas, que están creciendo mucho. Vamos a trabajar para que el club sea el equipo de la provincia y a dinamizar el equipo de veteranos.

–¿El objetivo?

–El objetivo es permanecer y ser prudentes con el presupuesto en la medida de poder pagar. Hay equipos que hablan de tener un millón de déficit, pero si desciendes, cuidado porque puedes desaparecer. El presidente es muy responsable y por encima de todo está la estabilidad del club. Lo que debemos valorar es que Julio Cobos y Francis Bordallo, director deportivo, consiguen maravillas con lo que tienen.

–¿Un año maravilloso?

–Una gran oportunidad para demostrar lo que valen Cáceres y el Cacereño. Como dicen los flamencos: «Ahora es el momento de quitarse la camisa», de darlo todo, de arrancarte... ¡Vamos! ¡Aquí estamos y nos lo creemos!