El puente número 20

El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó la apertura del paso fronterizo número 60 entre España y Portugal: el puente sobre el río Sever entre Cedillo y Montalvão ... . También será el paso internacional extremeño número 17. En la Raya hay actualmente 59 pasos internacionales. Galicia tiene 24; Castilla y León, 17; Andalucía, 6 y en Extremadura hay 16.

19 puentes internacionales cruzan actualmente la frontera más larga y antigua de la Unión Europea. En Galicia hay cinco y en Andalucía, tres. De los cinco puentes castellanos, o mejor, leoneses, tres están sobre muros de embalses en el río Duero y los otros dos cruzan el río Manzanas, entre Zamora y Bragança. Extremadura es la que más puentes tiene: seis, aunque incluimos por cariño el puente peatonal internacional más pequeño del mundo, en La Codosera, sobre el arroyo Abrilongo.

En Castilla y León y en Extremadura, hay tres puentes internacionales raros que no se pueden considerar como tales. En Rio de Onor (Bragança), hay un puente precioso unos metros antes de la frontera y del pueblo zamorano y gemelo de Rihonor de Castilla. No es internacional, pero casi. Entre Barca d'Alva y La Fregeneda y entre Valencia de Alcántara y Marvão, hay dos puentes ferroviarios sobre el Duero y el Sever en desuso porque ya no pasa el tren por ellos.

El de Cedillo sobre el Sever será, por tanto, el puente internacional número 20 entre España y Portugal. No solo atraerá a 160.000 posibles turistas portugueses de la Beira Baixa y a fontaneros, electricistas, carpinteros, pintores y albañiles, que tanto echan en falta en Cedillo, sino que se convertirá en una alternativa importante para mover las mercancías de las cuatro papeleras de Vila Velha de Rodão, de las importantes empresas de Castelo Branco (Danone, Delphi, Centauro, Blitzer) y de las cinco poderosas industrias textiles de Covilhá.

El puente sobre la presa de Cedillo se cruza desde las 10 horas del sábado hasta las 22 horas del domingo (el horario, que cambia con las estaciones, se puede consultar en los bares y tiendas del pueblo, además de en los edificios públicos como el centro de salud local). Con el nuevo puente, el horario será ininterrumpido y el puente de la presa, entre grúas pórtico y máquinas, se cerrará al tráfico.

Siempre ha llamado la atención que el muro de la presa de Saucelle (1956), en Salamanca, sea carretera transfronteriza estable y perpetua, a todas horas todos los días, y los muros de las presas de Miranda (1960) y Bemposta (1964), en Zamora, también, pero no el de Cedillo. En Huelva, un puente de 150 metros sobre el río Chanza, inaugurado el 21 de abril de 2012, ha reducido de 180 kilómetros a 12 el trayecto entre los pueblos de El Granado (Huelva), 623 habitantes, y Pomarão (Portugal), 38 habitantes. Sin embargo, Greenpeace y otras organizaciones criticaron este puente por su impacto ambiental, que se podría haber evitado si el paso fronterizo sobre el río hubiera discurrido sobre el muro de contención de la presa de Chanza, paralelo al nuevo puente. En Cedillo no hay protestas ecologistas por ahora.

Como ven, los puentes internacionales de la Raya dan mucho de sí. El de Cedillo lleva dando que escribir años. Ahora parece que le toca. Los siguientes a la cola son dos zamoranos sobre el Duero, entre Masueco y Ventozelo y entre Fermoselle y Urrós, aunque en este segundo caso ya pueden cruzar a diario por la presa de Bemposta, y uno salmantino en Las Arribes, donde piden que se tome como ejemplo el caso de Cedillo. Si lo hacen, tendrán que esperar 32 años pues Cedillo reclama puente desde la romería rayana de 1992.