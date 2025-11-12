El PSOE extremeño no aceptará debates electorales con «subalternos» de Guardiola

Redacción MÉRIDA. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El PSOE de Extremadura ha advertido de que no aceptará la presencia de «subalternos» de Guardiola» en el debate electoral que ha organizado RTVE con motivo de las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, por lo que «o va la candidata o habrá un atril vacío» en ese debate.

«Nosotros no vamos a hacer debates con subalternos, no hacemos debates con futuros candidatos del PP de las próximas elecciones», sino que el PSOE debate «con los que se presentan a las elecciones esta vez», ha advertido el portavoz del Comité Electoral del PSOE de Extremadura, Antonio Rodríguez Osuna, en rueda de prensa este martes en Mérida, donde ha reiterado que el PSOE no aceptará «de ninguna manera que no vaya la candidata, que es quien tiene que estar en ese debate por transparencia y por respeto a los ciudadanos» de Extremadura.

En su intervención, Rodríguez Osuna ha recordado que el PSOE recibió una carta de RTVE en la que se le invitaba a participar a un debate con los cuatro candidatos de los partidos con representación en la Asamblea de Extremadura, tras lo que «aceptó enseguida ese debate, se puso a disposición y, de hecho, ha propuesto que haya muchos más debates», también en otros medios.

Sin embargo, ha lamentado que «la respuesta del PP ha sido que María Guardiola no va a ir al debate y que podrían mandar a una persona sustituyéndola», lo que a su juicio «bordea todos los límites incomprensibles de la democracia, de la transparencia y de la participación política».

Para el portavoz del Comité Electoral del PSOE de Extremadura, «Guardiola no va al debate porque los que mandan en el PP no le dejan ir», algo que ocurre a su juicio porque «hay una fuerte división entre los que llevan gobernando el PP toda la vida y esos advenedizos que hace dos o tres años llegaron a hacerse cargo» del partido.